Україна увійшла до десятки фіналістів Євробачення 2026

Leleka пройшла у фінал, зайнявши друге місце у другому півфіналі

У ніч з 16 на 17 травня пройшов фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2026. На сцені Wiener Stadthalle у Відні разом із 25 учасниками виступила Україна. «Главком» розповідає, яке місце у фіналі Євробачення посіла Україна.

У фіналі Євробачення 2026 Україна посіла дев'яте місце. Leleka отримала 167 балів у голосуванні глядачів. Всього Україна здобула 221 бал. Leleka заспівала на сцені Євробачення пісню Ridnym. Разом зі співачкою виступив бандурист Ярослав Джус.

Які бали Україні дали країни

Швейцарія – 12 балів

Азербайжан – 10 балів

Польща – 1 бал

Португалія – 3 бали

Франція – 6 балів

Італія – 7 балів

Велика Британія – 7 балів

Латвія – 7 балів

Румунія – 1 бал

До слова, Україна за балами від національного журі опинилася на 15 місці та отримала 53 бали.

Нагадаємо, Leleka пройшла у фінал Євробачення 2026. Представниця потрапила у першу п’ятірку фіналістів другого півфіналу. Leleka вразила глядачів своїм виступом із піснею Ridnym та здобула прихильність глядачів, що принесло їй друге місце серед фіналістів другого півфіналу Євробачення 2026.

Також повідомлялося, що номер Leleka у другому півфіналі отримав найбільше лайків на офіційному Youtube-каналі конкурсу, залишивши позаду навіть тих фаворитів, які мали на два дні більше часу для збору глядацьких реакцій. Наразі Лелека очолює рейтинг глядацьких симпатій із вражаючим показником у 52,4 тисячі вподобайок.

До слова, українці прокоментували номер Leleka та поділилися своїми емоціями. Leleka заспівала композицію Ridnym, яка також стала обгорюваною в мережі. Під час свого виступу Leleka з’явилася на сцені в дуеті з бандуристом Ярославом Джусем. Під час номеру України сцена Євробачення мала мінімалістичні декорації та водночас яскраві та потужні спецефекти. Головна увага була прикута до музиканта та співачки. Найяскравіші кадри та відеофрагменти публікували в соцмережі Тhreads українці.