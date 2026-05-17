Україна увійшла до десятки фіналістів Євробачення 2026
Leleka пройшла у фінал, зайнявши друге місце у другому півфіналі
У ніч з 16 на 17 травня пройшов фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2026. На сцені Wiener Stadthalle у Відні разом із 25 учасниками виступила Україна. «Главком» розповідає, яке місце у фіналі Євробачення посіла Україна.
У фіналі Євробачення 2026 Україна посіла дев'яте місце. Leleka отримала 167 балів у голосуванні глядачів. Всього Україна здобула 221 бал. Leleka заспівала на сцені Євробачення пісню Ridnym. Разом зі співачкою виступив бандурист Ярослав Джус.
Які бали Україні дали країни
- Швейцарія – 12 балів
- Азербайжан – 10 балів
- Польща – 1 бал
- Португалія – 3 бали
- Франція – 6 балів
- Італія – 7 балів
- Велика Британія – 7 балів
- Латвія – 7 балів
- Румунія – 1 бал
До слова, Україна за балами від національного журі опинилася на 15 місці та отримала 53 бали.
«Главком» представляє цикл ексклюзивних інтерв’ю з представниками Євробачення від Чорногорії, Португалії, Молдови, Польщі, Латвії та Греції. У розмовах йдеться про маловідомі деталі життя та творчості артистів, що дозволяють глибше зрозуміти ідею та настрій їхніх конкурсних номерів.
Читайте інтерв'ю:
- «Вірка Сердючка, Dancing Lasha Tumbai – це культово!» Інтерв’ю з Akylas – фаворитом Євробачення-2026
- «Українці, ваш «Новий світанок» ось-ось настане». Інтерв’ю з представницею Чорногорії на Євробаченні-2026
- На сцені Євробачення – нематеріальна спадщина ЮНЕСКО. Бліц-інтерв’ю з Bandidos do Cante – учасниками від Португалії
- Знає українську, але прославлятиме Молдову. Інтерв’ю з учасником Євробачення-2026 Satoshi
- Співачка, акторка та зірка соцмереж. Ексклюзивне інтерв’ю з представницею Німеччини на Євробаченні-2026
- «Я писала пісню для українців». Польська виконавиця Alicja – про довгий шлях до Євробачення-2026
- На сцену ювілейного Євробачення вийде вчителька англійської. Історія Atvara – представниці Латвії
Нагадаємо, Leleka пройшла у фінал Євробачення 2026. Представниця потрапила у першу п’ятірку фіналістів другого півфіналу. Leleka вразила глядачів своїм виступом із піснею Ridnym та здобула прихильність глядачів, що принесло їй друге місце серед фіналістів другого півфіналу Євробачення 2026.
Також повідомлялося, що номер Leleka у другому півфіналі отримав найбільше лайків на офіційному Youtube-каналі конкурсу, залишивши позаду навіть тих фаворитів, які мали на два дні більше часу для збору глядацьких реакцій. Наразі Лелека очолює рейтинг глядацьких симпатій із вражаючим показником у 52,4 тисячі вподобайок.
До слова, українці прокоментували номер Leleka та поділилися своїми емоціями. Leleka заспівала композицію Ridnym, яка також стала обгорюваною в мережі. Під час свого виступу Leleka з’явилася на сцені в дуеті з бандуристом Ярославом Джусем. Під час номеру України сцена Євробачення мала мінімалістичні декорації та водночас яскраві та потужні спецефекти. Головна увага була прикута до музиканта та співачки. Найяскравіші кадри та відеофрагменти публікували в соцмережі Тhreads українці.
Читайте також:
- Андрій Данилко не впізнав Leleka під час першого знайомства на Євробаченні (відео)
- «Затамували подих». Українці емоційно відреагували на виступ Leleka на Євробаченні 2026
- У мережі набирає популярність Leleka Challenge: що це і як до нього долучитися
- Leleka заспівала Ridnym на Євробаченні у Відні: відео виступу
- Leleka показала особливий жест після свого виступу у півфіналі Євробачення
Коментарі — 0