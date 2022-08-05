Бурмака презентувала нову пісню, яку написала під час війни

У відео до пісні артистка показала наших захисників

Народна артистка України Марія Бурмака представила пісню «Повернись живим», яка була написала під час війни. Про це вона написала у Facebook.

За словами Бурмаки, написати нову пісню, яка присвячена всім захисникам України вона змогла лише тоді коли виїхала до Варшави і опинилася в безпеці. Лише тоді артистка дала волю почуттям.

«Я не могла дати собі право на емоції ані коли під сиренами виходила в онлайн для дітей, ані коли співала гімн з вікна своєї квартири, ані тоді, коли недалеко від мого дому на Куренівці впала ракета, ані тоді, коли близькі мені люди йшли на фронт. Я стиснула серце в кулак, коли побачила звірства в Бучі та Ірпені, хоч душа розривалась на шматки. І от коли вже опинилась в Варшаві, у безпеці, «мене накрило». Я не могла спати, одного разу на вулиці плакала вголос, аж поки до мене не підійшла польська поліцейська. Вона просто обняла мене і ми тихо сиділи. Я заспокоїлась, а потім написала пісню «Повернись живим». Це треба було виплакати», – написала Бурмака.

У відео до пісні артистка показала наших захисників, адже саме ним завдячують українці, які щоранку мають змогу прокидатися і бути живими.

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