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Бурмака презентувала нову пісню, яку написала під час війни

Альона Боженко
Сьогодні, 01:59 glavcom.ua
Бурмака презентувала нову пісню, яку написала під час війни
Бурмака присвятила пісню українським воїнам
фото: Марія Бурмака

У відео до пісні артистка показала наших захисників

Народна артистка України Марія Бурмака представила пісню «Повернись живим», яка була написала під час війни. Про це вона написала у Facebook.

За словами Бурмаки, написати нову пісню, яка присвячена всім захисникам України вона змогла лише тоді коли виїхала до Варшави і опинилася в безпеці. Лише тоді артистка дала волю почуттям.

«Я не могла дати собі право на емоції ані коли під сиренами виходила в онлайн для дітей, ані коли співала гімн з вікна своєї квартири, ані тоді, коли недалеко від мого дому на Куренівці впала ракета, ані тоді, коли близькі мені люди йшли на фронт. Я стиснула серце в кулак, коли побачила звірства в Бучі та Ірпені, хоч душа розривалась на шматки. І от коли вже опинилась в Варшаві, у безпеці, «мене накрило». Я не могла спати, одного разу на вулиці плакала вголос, аж поки до мене не підійшла польська поліцейська. Вона просто обняла мене і ми тихо сиділи. Я заспокоїлась, а потім написала пісню «Повернись живим». Це треба було виплакати», – написала Бурмака.

У відео до пісні артистка показала наших захисників, адже саме ним завдячують українці, які щоранку мають змогу прокидатися і бути живими. 

Нагадаємо, пісня про російського окупанта «Ваньку-встаньку» очолила рейтинг українських хітів в YouTube. За два тижні кліп набрав 2,4 млн переглядів.

Молода українська співачка Маша Кондратенко співає про те, що росіянам варто «готувати собі пакети», бо українські захисники не будуть гратися з тими, хто прийшов зі зброєю на українську землю.

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Теги: Мария Бурмака пісня війна війна в Україні

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