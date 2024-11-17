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Росіяни запустили КАБ по Харкову: було чутно вибухи

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росіяни запустили КАБ по Харкову: було чутно вибухи
Окупанти скинули КАБ на Харків
фото з відкритих джерел

Окупанти в черговий раз атакували авіаційними бомбами Харків

У ніч на 17 листопада в районі Харкова стався вибух. Перед цим було зафіксовано запуск російськими окупантами керованих авіабомб у напрямку міста. Про це повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов.

Інформацію про вибух, що пролунав у Харкові, мер озвучив о 03:04.

«У місті чутно вибухи – ворог здійснив запуск КАБ у бік міста», – написав він у своєму Telegram-каналі.

Терехов також закликав жителів Харкова залишатися в укриттях під час повітряної тривоги та дотримуватися обережності.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські війська скинули КАБ на Харків, є влучання у Слобідському районі неподалік багатоповерхівки.

В середині вересня російські загарбники обстріляли керованими авіабомбами чотири адміністративних райони Харкова. Зокрема, прильоти двох КАБів зафіксували в Салтівському районі Харкова.

До слова, 3 вересня російські агресори завдали удару керованою авіабомбою по приватному сектору в Київському районі Харкова.

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Теги: Харків вибух Telegram Ігор Терехов ворог війна

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