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У Харкові знову лунають вибухи – мер

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Харкові знову лунають вибухи – мер
фото ілюстративне з відкритих джерел

Окупанти б'ють КАБами по місту

Сьогодні, 28 листопада, у Харкові знову лунають вибухи. Ще зранку під час масованої ракетної атаки у місті були вибухи. Про це повідомив Харкова міста Ігор Терехов.

«Харків під атакою ворожих КАБів, у місті чутно вибух! Будьте обережні!» – написав він.

Нагадаємо, сьогодні, о 07:07 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що РФ атакувала у Харкові одне з цивільних підприємств у Київському районі. Інформації щодо постраждалих не надходило.

Також у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України Калібрами та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою – енергетика, обʼєкти інфраструктури. Було запроваджено аварійні відключення електроенергії. 

На світанку Повітряні сили повідомили про зліт російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому «Оленья». Згодом були відмічені пуски ракет. Вже опів на сьому повітряна тривога поширилася на всю Україну. Повітряні сили повідомляли про рух ракет на західній Україні. 

До слова, з 24 лютого 2024 року у Харкові налічується 4414 пошкоджених багатоповерхівок і 3680 будівель у приватному секторі. Також пошкоджено більше половини освітнього фонду – 134 школи зі 184, 109 дитячих садочків із 205. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів мер міста Ігор Терехов.

За його словами, лише за жовтень у місті 400 житлових будинків пошкоджено ворожими ударами, за дві декади листопада − 144 багатоповерхові будинки та 22 будинки у приватному секторі. 

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Теги: Харків вибух Ігор Терехов

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