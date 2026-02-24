Сеул змусив посольство Росії зняти скандальний банер зі своєї будівлі

На банері був з напис російською мовою «Перемога буде за нами»

Посольство Росії в Сеулі зняло банер після того, як дипмісія отримала чіткий меседж від Міністерства закордонних справ Південної Кореї

Влада Південної Кореї домоглася від російського дипломатичного відомства демонтажу пропагандистського банера, який було розміщено на будівлі посольства РФ у Сеулі. Він викликав хвилю обурення серед місцевих мешканців та дипломатичного корпусу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yonhap.

Повідомляється, що посольство повісило на зовнішній стіні своєї будівлі банер з написом «Перемога буде за нами» російською мовою. Ця фраза, хоча й використовувалася під час Другої світової війни, проте викликала критику за те, що нагадує про війну Росії проти України.

Посольство Росії в Сеулі з банером на стіні фото: Yonhap

Посольство також планувало провести у вівторок захід на честь Дня захисника Вітчизни поблизу своєї будівлі в центрі Сеула, але в останню хвилину скасувало свій план і перетворило його на захід усередині дипмісії.

Хоча захід під відкритим небом було скасовано, південнокорейські громадські активісти та деякі росіяни влаштували одиночний протест перед посольством. Хон Чон Сік, голова громадської групи «Хвалбіндан», провів пікет із написом «Зупиніть Путіна. Зупиніть війну», скандуючи гасла на кшталт «Зніміть потворний прапор» та «Республіка Корея виступає проти війни».

Акція біля посольства Росії в Сеулі 24 лютого 2026 року фото: Yonhap

Нагадаємо, Європейський парламент ухвалив потужну резолюцію до четвертих роковин повномасштабного вторгнення РФ. Депутати офіційно зафіксували позицію: стратегічною метою Європи є військова поразка Росії, перемога України та її повноправне членство в Європейському Союзі. При цьому йдеться, що Раду ЄС та Єврокомісію мають встановити чіткий графік вступу України, підтримуючи прагнення Києва стати членом блоку до 2027 року.