Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сеул змусив посольство Росії зняти скандальний банер зі своєї будівлі

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Сеул змусив посольство Росії зняти скандальний банер зі своєї будівлі
На банері був з напис російською мовою «Перемога буде за нами»
фото з відкритих джерел

Посольство Росії в Сеулі зняло банер після того, як дипмісія отримала чіткий меседж від Міністерства закордонних справ Південної Кореї

Влада Південної Кореї домоглася від російського дипломатичного відомства демонтажу пропагандистського банера, який було розміщено на будівлі посольства РФ у Сеулі. Він викликав хвилю обурення серед місцевих мешканців та дипломатичного корпусу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yonhap.

Повідомляється, що посольство повісило на зовнішній стіні своєї будівлі банер з написом «Перемога буде за нами» російською мовою. Ця фраза, хоча й використовувалася під час Другої світової війни, проте викликала критику за те, що нагадує про війну Росії проти України.

Посольство Росії в Сеулі з банером на стіні
Посольство Росії в Сеулі з банером на стіні
фото: Yonhap

Посольство також планувало провести у вівторок захід на честь Дня захисника Вітчизни поблизу своєї будівлі в центрі Сеула, але в останню хвилину скасувало свій план і перетворило його на захід усередині дипмісії.

Хоча захід під відкритим небом було скасовано, південнокорейські громадські активісти та деякі росіяни влаштували одиночний протест перед посольством. Хон Чон Сік, голова громадської групи «Хвалбіндан», провів пікет із написом «Зупиніть Путіна. Зупиніть війну», скандуючи гасла на кшталт «Зніміть потворний прапор» та «Республіка Корея виступає проти війни».

Акція біля посольства Росії в Сеулі 24 лютого 2026 року
Акція біля посольства Росії в Сеулі 24 лютого 2026 року
фото: Yonhap

Нагадаємо, Європейський парламент ухвалив потужну резолюцію до четвертих роковин повномасштабного вторгнення РФ. Депутати офіційно зафіксували позицію: стратегічною метою Європи є військова поразка Росії, перемога України та її повноправне членство в Європейському Союзі. При цьому йдеться, що Раду ЄС та Єврокомісію мають встановити чіткий графік вступу України, підтримуючи прагнення Києва стати членом блоку до 2027 року.

Читайте також:

Теги: війна Південна Корея росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україні варто відмовлятися від фейкових переговорів
Хитка конструкція переговорів: що робити Україні?
27 сiчня, 19:01
У Кремлі заяву про «енергетичне перемир'я» не підтверджують, але і не спростовують
Путін та енергетичне перемир’я. Чого чекати Україні?
30 сiчня, 10:55
17 лютого антикорупційний суд вирішив долю Германа Галущенка: узяв його під варту на два місяці
«Я не «професор», я – доцент». Судний день Германа Галущенка Тема дня
17 лютого, 22:55
Ракетний крейсер «Москва» перед тим, як затонув у Чорному морі
Російський суд випадково підтвердив знищення крейсера «Москва» українськими ракетами
27 сiчня, 02:01
Українська делегація на переговорах з РФ та США в Абу-Дабі
Reuters: США та Україна обговорюють можливість досягнення миру з РФ вже в березні
7 лютого, 00:03
Лукашенко заявляє, що Білорусь уже налагодила виробництво власних патронів і хоче виготовляти постріли для гранатометів
Лукашенко заявляє про початок виробництва снарядів для артилерії і «Градів»: як це позначиться на Україні
10 лютого, 15:12
Атака на Львів, відстрочка до 25 років та заява Зеленського. Головне за 11 лютого 2026 року
Атака на Львів, відстрочка до 25 років та заява Зеленського. Головне за 11 лютого 2026 року
11 лютого, 21:12
Правоохоронці аналізують діяльність мережі електронних сигарет Uvape. Проведено десятки обшуків та вилучено велику кількість продукції
Скандальна мережа, яка торгує вейпами, знайшла спосіб «надурити» БЕБ (документи)
16 лютого, 10:45
Ще до 24 лютого 2022 року Буданов з командою здійснювали підготовчі заходи на випадок повномасштабного вторгнення Росії
Співпраця Буданова з розвідками США та Британії зламала плани РФ швидко захопити Київ – The Guardian
Вчора, 10:12

Політика

Південна Африка повернула з Росії громадян, яких завербували на війну
Південна Африка повернула з Росії громадян, яких завербували на війну
Сеул змусив посольство Росії зняти скандальний банер зі своєї будівлі
Сеул змусив посольство Росії зняти скандальний банер зі своєї будівлі
Австралія приєдналася до санкцій проти Росії
Австралія приєдналася до санкцій проти Росії
Прем’єр Британії закликає світ спростовувати фейки про «перемогу» Росії
Прем’єр Британії закликає світ спростовувати фейки про «перемогу» Росії
Росія має зазнати поразки, а Україна перемогти і стати членом ЄС – резолюція Європарламенту
Росія має зазнати поразки, а Україна перемогти і стати членом ЄС – резолюція Європарламенту
Офіс президента назвав єдину умову, яка змусить Кремль оголосити велику мобілізацію
Офіс президента назвав єдину умову, яка змусить Кремль оголосити велику мобілізацію

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua