Ізраїль запровадив найвищий рівень бойової готовності: що відомо

Близький Схід на порозі війни: Ізраїль перевів армію у стан найвищої готовності

Військово-політичне керівництво Ізраїлю запровадило найвищий рівень бойової готовності для всіх служб безпеки та цивільної оборони. Причиною такого кроку стали розвіддані про ймовірний масштабний. удар США по об'єктах в Ірані, який може відбутися вже найближчими днями, та неминучу ракетну відповідь Тегерана по ізраїльських містах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ynet.

Як зазначає видання із посиланням на власні джерела в уряді, адміністрація Дональда Трампа схиляється до силового вирішення іранського питання. Причина – провал останнього раунду переговорів, де Тегеран, на думку Вашингтона, лише намагався «затягнути час».

«Офіційні особи в Ізраїлі припускають, що президент США Дональд Трамп схиляється до рішення завдати широкомасштабного удару по Ірану незабаром, оскільки Тегеран не виконав вимог Вашингтона на переговорах. Посадовці адміністрації Трампа вважають, що іранці намагаються затягнути час та ввести Сполучені Штати в оману», – зазначає видання.

Під час термінових консультацій під керівництвом прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу було зроблено невтішний висновок: Іран випустить ракети по території Ізраїлю у будь-якому разі. Навіть якщо Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) формально не братиме участі в американській атаці, Тегеран розглядатиме єврейську державу як головну ціль для відплати.

Показовим став крок Єрусалима щодо перенесення засідання військово-політичного кабінету з 19 лютого на неділю. Офіційних причин не названо, проте експерти вважають це спробою не провокувати Іран.

Попри обережність, Ізраїль значно прискорив оперативне планування. Очікується, що потенційна операція США вийде за рамки короткочасних зіткнень.

«Ізраїль прискорив своє оперативне та оборонне планування. Очікувана атака, якщо її схвалить Трамп, вийде за рамки 12-денної війни і включатиме скоординовані удари Сполучених Штатів та Ізраїлю», – цитує Ynet урядовця.

Нагадаємо, Сполучені Штати можуть найближчим часом ухвалити рішення про масштабну військову операцію проти Ірану, яка, за оцінками джерел, буде значно ширшою за попередні точкові удари. За інформацією співрозмовників видання, в адміністрації президента США Дональда Трампа наблизилися до рішення щодо масштабної збройної кампанії, яка може бути ближчою до повноцінної війни, ніж до обмеженої операції.