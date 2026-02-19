Лінія фронту станом на 19 лютого 2026. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 51 авіаційний удар, скинув 171 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 1737 дронів-камікадзе та здійснив 1665 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

19 лютого станом на 22:00 відбулося 209 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, наші воїни ліквідували 51 окупанта та поранили 18, знищили 22 безпілотні літальні апарати, одну одиницю автомобільного транспорту, два мотоцикли, одне укриття особового складу, також уражено, одну бойову броньовану машину, чотири одиниці автомобільної техніки та 53 укриття особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Противник одинадцять разів атакував позиції наших захисників, завдав двох авіаударів, скинув чотири авіабомби, здійснив 59 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Ветеринарне, Зелене, Стариця, Вовчанськ, Вільча та у бік Охрімівки, Зарубинки, Чугунівки. Два боєзіткнення досі тривають.

На Куп'янському напрямку

Чотири атаки відбивали українські захисники біля населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Курилівка, Новоосинове.

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили 11 атак, у районі Шандриголового та у бік населених пунктів Новий Мир, Ставки, Дробишеве, Лиман. Ще два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку

Наші оборонці відбивали 11 спроб окупантів просунутися вперед у районі Озерного, Дронівки, Закітного, Званівки, Різниківки та в напрямку Рай-Олександрівки. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку

Росіяни тричі намагалися просунутися на позиції наших військ, в районі Оріхово-Василівки, Федорівки та Васюківки.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 19 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Русин Яр, Софіївка, Плещіївка, Степанівка та у бік населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Новопавлівка, Бересток.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 37 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Затишок, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новомиколаївка, Філія та у бік Новопавлівки. Один бій ще триває.

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 11 атак окупантів у районах населених пунктів Соснівка, Злагода та у напрямках населених пунктів Добропілля, Андріївка-Клевцове. Ще одне боєзіткнення триває. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали Іванівка, Гаврилівка, Маломихайлівка, Коломійці та Андріївка-Клевцове.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 29 атак окупантів – у напрямках населених пунктів Староукраїнка, Залізничне, Зелене, Святопетрівка та в районі Гуляйполя. Ворожих авіаударів зазнали Верхня Терса, Лісне, Любицьке, Гуляйпільське, Воздвижівка, Залізничне, Долинка, Гірке, Копані.

На Оріхівському напрямку

Ворог здійснив дві невдалі атаки в бік Приморського.

Нагадаємо, триває 1457-й день повномасштабної війни в Україні.