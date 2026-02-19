Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 19 лютого 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 19 лютого 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 19 лютого
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 51 авіаційний удар, скинув 171 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 1737 дронів-камікадзе та здійснив 1665 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

19 лютого станом на 22:00 відбулося 209 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, наші воїни ліквідували 51 окупанта та поранили 18, знищили 22 безпілотні літальні апарати, одну одиницю автомобільного транспорту, два мотоцикли, одне укриття особового складу, також уражено, одну бойову броньовану машину, чотири одиниці автомобільної техніки та 53 укриття особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Противник одинадцять разів атакував позиції наших захисників, завдав двох авіаударів, скинув чотири авіабомби, здійснив 59 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 19 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Ветеринарне, Зелене, Стариця, Вовчанськ, Вільча та у бік Охрімівки, Зарубинки, Чугунівки. Два боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 19 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Чотири атаки відбивали українські захисники біля населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Курилівка, Новоосинове.

Лінія фронту станом на 19 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили 11 атак, у районі Шандриголового та у бік населених пунктів Новий Мир, Ставки, Дробишеве, Лиман. Ще два боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 19 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Наші оборонці відбивали 11 спроб окупантів просунутися вперед у районі Озерного, Дронівки, Закітного, Званівки, Різниківки та в напрямку Рай-Олександрівки. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 19 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Росіяни тричі намагалися просунутися на позиції наших військ, в районі Оріхово-Василівки, Федорівки та Васюківки.

Лінія фронту станом на 19 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 19 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Русин Яр, Софіївка, Плещіївка, Степанівка та у бік населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Новопавлівка, Бересток.

Лінія фронту станом на 19 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 37 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Затишок, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новомиколаївка, Філія та у бік Новопавлівки. Один бій ще триває.

Лінія фронту станом на 19 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 11 атак окупантів у районах населених пунктів Соснівка, Злагода та у напрямках населених пунктів Добропілля, Андріївка-Клевцове. Ще одне боєзіткнення триває. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали Іванівка, Гаврилівка, Маломихайлівка, Коломійці та Андріївка-Клевцове.

Лінія фронту станом на 19 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 29 атак окупантів – у напрямках населених пунктів Староукраїнка, Залізничне, Зелене, Святопетрівка та в районі Гуляйполя. Ворожих авіаударів зазнали Верхня Терса, Лісне, Любицьке, Гуляйпільське, Воздвижівка, Залізничне, Долинка, Гірке, Копані.

Лінія фронту станом на 19 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог здійснив дві невдалі атаки в бік Приморського.

Лінія фронту станом на 19 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 11

Нагадаємо, триває 1457-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти Генштаб війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 17 лютого
Лінія фронту станом на 17 лютого 2026. Зведення Генштабу
17 лютого, 22:20
Генштаб підтвердив ураження російського вертольота Ка-27
Генштаб підтвердив ураження російського вертольота Ка-27
17 лютого, 15:05
РФ з початку війни втратила 11 678 танків
Втрати ворога станом на 17 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
17 лютого, 06:55
Ситуація на фронті 12 лютого
Лінія фронту станом на 12 лютого 2026. Зведення Генштабу
12 лютого, 22:24
Після нетривалої підготовки, Могеса загинув під час «м’ясного штурму» на Донеччині
На Донеччині Сили оборони ліквідували найманця РФ із Катару
31 сiчня, 15:30
Ситуація на фронті 30 січня
Лінія фронту станом на 30 січня 2026. Зведення Генштабу
30 сiчня, 22:25
Російська мобільна трикоординатна радіолокаційна станція призначена для виявлення, супроводу та визначення координат повітряних цілей
ЗСУ уразили російську радіолокаційну станцію за $100 млн
29 сiчня, 12:49
Нині триває 1434-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 27 січня 2026 року
27 сiчня, 08:20
ЗСУ атакували нафтові об'єкти та склади БпЛА окупантів
ЗСУ атакували нафтові об'єкти та склади БпЛА окупантів
20 сiчня, 01:27

Події в Україні

Лінія фронту станом на 19 лютого 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 19 лютого 2026. Зведення Генштабу
Голова фінмоніторингу відвідав Францію, Танзанію і Мексику на тлі справи «Мідас»
Голова фінмоніторингу відвідав Францію, Танзанію і Мексику на тлі справи «Мідас»
Нова допомога Україні, засідання Ради миру, Трамп продовжив санкції проти РФ. Головне за 19 лютого 2026
Нова допомога Україні, засідання Ради миру, Трамп продовжив санкції проти РФ. Головне за 19 лютого 2026
На кордоні з Польщею митники вилучили мемуари Муссоліні та старовинні монети
На кордоні з Польщею митники вилучили мемуари Муссоліні та старовинні монети
Як будуть вимикати світло 20 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 20 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
НАБУ оголосило нові підозри у справі злочинної організації у Фонді держмайна
НАБУ оголосило нові підозри у справі злочинної організації у Фонді держмайна

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua