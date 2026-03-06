Поліг під час виконання завдання на покровсьому напрямку. Згадаймо Дмитра Царика

У січні 2025 року Дмитро Царик був мобілізований до лав Збройних сил України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Царика.

18 лютого 2026 року на фронті загинув захисник України Дмитро Царик. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Славутицьку міську раду.

Дмитро Царик народився 1 серпня 1991 року у селі Мньов на Чернігівщині. Із 1994 року разом із батьками проживав у селищі Лісове, згодом – у місті Славутич, яке стало для нього рідним. Після закінчення школи № 2 здобув спеціальність електромонтера у Славутицькій філії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Працював у міських будівельних організаціях.

Дмитро був спокійною, урівноваженою, щирою людиною, турботливим сином і батьком, завжди підтримував родину та близьких, ніколи не відмовляв у допомозі.

У січні 2025 року Дмитро Царик був мобілізований до лав Збройних сил України. Служив оператором безпілотних авіаційних комплексів на покровському напрямку. Брав безпосередню участь у бойових діях, мужньо виконуючи свій військовий обов’язок перед Батьківщиною.

18 лютого 2026 року захисник України Дмитро Царик загинув на фронті. Прощання із воїном відбулося 23 лютого 2026 року у Храмі в честь ікони Божої Матері «Неустанна Поміч». У цей день у місті було оголошено День жалоби.

У захисника залишилися мама Світлана Степанівна, син Єгор, вітчим Віктор Іванович, брати Олександр та Віталій, який нині боронить Україну.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.