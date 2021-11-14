У Грузії дев'ять депутатів почали голодування на підтримку Саакашвілі

Михайло Саакашвілі голодував від початку ув'язнення, що призвело до проблем зі здоров'ям

Опозиційні депутати почали голодування, щоб привернути увагу влади до здоров'я експрезидента Грузії

Дев'ять опозиційних депутатів грузинського парламенту почали голодування із вимогою термінового переведення колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі в багатопрофільну цивільну клініку, заявив один із парламентарів Давид Кіркітадзе, повідомляє Інтерфакс-Азербайджан.

Голодування раніше оголосила ще одна депутатка Олені Хоштарія.

«Ми, дев'ять членів парламенту, вирішили почати голодування із вимогою переведення Михайла Саакашвілі в багатопрофільну клініку для отримання адекватних сервісів МОЗ, необхідних для захисту його здоров'я і життя», – сказав Кіркітадзе на брифінгу.

Нагадаємо, раніше у Саакашвілі почалися проблеми з мовленням та пам'яттю. Саакашвілі схуд на 20 кг. Його матір боїться за життя експрезидента Грузії. Також лікар заявив, що стан здоров'я Саакашвілі критичний.

Ще Саакашвілі заявив, що помре від голоду, аби звільнити Грузію та зберегти її європейський шлях.

Цього тижня пенітенціарна служба Грузії підтвердила, що Михайла Саакашвілі вивезли з виправної колонії та доставили до в'язничної лікарні.

Раніше Офіс президента України заявив, що Зеленський закликав прем'єра Грузії пустити до Саакашвілі матір та українських лікарів.

Як відомо, Саакашвілі готовий припинити голодування та назвав умову. Раніше Європейський суд з прав людини закликав Саакашвілі припинити голодування.

Згодом прем'єр-міністр Грузії Михайло Гарібашвілі в розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про неприпустимість втручання українських громадян у ситуацію з Михайлом Саакашвілі.

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