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Директорка музею Булгакова пояснила, чому його не варто закривати

Надія Карбунар
glavcom.ua
Директорка музею Булгакова пояснила, чому його не варто закривати
Музей Булгакова у Києві продовжує роботу
фото з відкритих джерел

«Наш музей заробляє більше, ніж інші меморіальні музеї Києва»

Музей Булгакова у Києві приваблює людей. І хоча порівняно із 2021 роком відвідувачів рівно вдвічі менше, він все одно заробляє більше, ніж інші меморіальні музеї Києва. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла директорка музею Людмила Губіанурі.

Для себе Булгакова вона визначає як «письменника з Києва».

«Так, його батьки – росіяни. Звичайно, і сам він росіянин, письменник, який писав російською мовою. Але вийшло так, що Булгаков, як і усі його брати і сестри, народився у Києві, і в Києві він прожив більшу частину свого життя. А що на той час представляв собою Київ? Київ був багатошаровим містом, багатонаціональним, поліфонічним. Тому що тут, окрім українців, були три етнічні громади: росіяни, євреї, поляки. Це – основні, але була ще безліч інших – чехи, болгари тощо», – пояснює Людмила Губіанурі.

За словами директорки, Булгаков цікавий вже тим, що є свідком подій сторічної давнини.

«Сьогодні нам дуже важливо зрозуміти, який ми мали досвід на початку ХХ століття і які ми зробили висновки з наших визвольних змагань. Чому росіяни відчували себе у нас як вдома? Чому вони вважали, що це місто – їхнє?.. Знаєте, у нашому раціоні мають бути присутні чотири обов’язкові смаки – солодкий, солоний, кислий та гіркий. Маркетологи все намагаються зробити солодким, але в історії так не працює. Ми не можемо прибирати те, що для нас «несмачне», і залишати тільки приклади героїчних постатей чи героїчних подій», – сказала директорка столичного музею.

Раніше у Києві невідомі облили червоною фарбою дошку на честь українофоба Булгакова. 

Також один з авторів законопроєкту №7253 «Про внесення змін до Закону України «Про географічні назви» щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України» «слуга народу» Віталій Безгін вважає, що треба зберегти в Києві музей «імперця» Булгакова.

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Теги: музеї музей батьки письменник місто росіяни

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