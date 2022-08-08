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Гордон пояснив, чому називає себе ворогом №1 для Путіна і Кремля

Надія Карбунар
glavcom.ua
Гордон пояснив, чому називає себе ворогом №1 для Путіна і Кремля
Гордон вважає, що має перебувати у власній країні, і жоден Путін не може змусити його тікати
фото з відкритих джерел

«Проти мене росіяни застосували безпрецедентний комплекс заходів»

Блогер, журналіст та медіабізнесмен Дмитро Гордон вважає себе ворогом №1 для Путіна та Кремля, адже послідовно бореться проти них усі вісім років війни за допомогою своїх інформаційних проєктів. Таку думку Гордон висловив у інтерв’ю «Главкому».

«Я маю найбільший за кількістю підписників та відповідно переглядів контент у країні. Кількість підписників на моїх Youtube-каналах, Facebook-сторінках, Telegram-каналах, в Instagram, Tik-Tok, Twitter, сайті «Гордон» і соцмережах  – більше 10 мільйонів. Вісім років війни я послідовно борюся проти Кремля та Путіна. Моє слово або слово тих, кого я запрошую на інтерв’ю, має величезний резонанс. Тому я – ворог №1 для Путіна та Кремля», – сказав журналіст.

Гордон також наголосив, що займається контрпропагандою – тобто розвінчуванням російських фейків, їхніх загарбницьких прагнень.

«Роблю я це, мабуть, непогано, якщо мене дивиться стільки людей по всьому світу – зокрема у Росії, де у мене багато підписників. Ok, може я – ворог Путіна №2 чи №3, не знаю. Але є факт, що проти мене росіяни застосували безпрецедентний комплекс заходів», – пояснив медіабізнесмен.

Крім того, Дмитро Гордон повідомив, що має змогу легально виїхати з України, бо є батьком кількох малолітніх дітей. Однак він не хоче. Журналіст вважає, що має перебувати у власній країні, і жоден Путін не може змусити його тікати.

Нагадаємо, Басманний суд Москви ухвалив заарештувати заочно українського журналіста Дмитра Гордона.

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