Топ-10 святкових хітів: що послухати на Різдво (відео)

У святковій добірці композиції, які популярні у всьому світі

Напередодні Різдвяних та новорічних свят пропонуємо зануритися у святкову атмосферу за допомогою музичних світових хітів. Серед запропонованих композицій відомі саундтреки до фільмів, народні пісні, колядки та звичайні мелодії, які асоціюються зі святкуванням Різдва.

1. Jingle Bells - мабуть найвідоміший різдвяний хіт за всю історію людства. Написана Джеймсом Лордом П'єрпойнтом у 1857 році та вперше опублікована восени того ж року під назвою The One Horse Open Sleigh.

2. O Holy Night – одна з найвідоміших колядок та церковних гімнів до Різдва. Написана французом Пласідом Каппо у середині ХІХ ст.

3. Last Christmas – відомий різдвяний хіт, написаний Джорджом Майклом у 1984 році і виконана дуетом Wham!.





4. One Wish – лірична пісня у виконані Уітні Хьюстон, яка вийшла у світ у 2003 році.





5. Have Yourself a Merry Little Christmas – незабутній хіт написаний Х'ю Мартіном та Ральфом Блейном у США.

6. 8 Days of Christmas у виконанні гурту Destiny's Child, в якому співала популярна співачка Бейонсе

7.Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! – популярна різдвяна пісня, написана влітку 1945 року американцем Семмі Каном та поставлена на ноти композитором Жюлем Стайном.

8. We wish you a merry Christmas – одна з найстаріших і найпопулярніших світських пісень про Різдво. З'явилась у Південно-Західній Англії кінця XVI ст. Одна з небагатьох традиційних колядок, в якій згадується святкування Нового року.

9. All I Want for Christmas Is You – відомий різдвяний хіт написаний у США співачкою Мераєю Кері та Волтером Афанасьєвим у 1994 році.

10. Merry Christmas у виконанні Елтона Джона та Еда Ширана