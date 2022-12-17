Фінал Нацвідбору на Євробачення-2023: пряма трансляція

Незабаром стане відомо, хто представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі

У суботу, 17 грудня, в Києві проходить фінал Нацвідбору на Євробачення-2023. Вперше в історії він відбувається в укритті.

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У конкурсі змагатимуться десять артистів. Порядок виступів такий:

1. Moisei – «I'm Not Alone»

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2. OY Sound System – «Ой, тужу»

3. DEMCHUK – «Alive»

4. Jerry Heil – «WHEN GOD SHUT THE DOOR»

5. FIINKA – «Довбуш»

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6. KRUTЬ – «Колискова»

7. Tember Blanche – «Я вдома»

8. Angelina – «Stronger»

9. 2TONE – «Квітка»

10. TVORCHI – «Heart Of Steel».

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За суддівським столом – лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, фронтвумен The HARDKISS Юлія Саніна та переможниця Євробачення-2016 Джамала. Ведучими конкурсу стануть Злата Огнєвіч, яка представляла Україну 2013 року, солістка гурту Go_A Катерина Павленко, яка зі своїм колективом посіла п'яте місце на конкурсі. Жіночу компанію розбавить теведучий Тімур Мірошниченко, який, як відомо, Мірошниченко коментує конкурс вже багато років.

За даними українських букмекерських контор, перше місце у Нацвідборі може посісти Jerry Heil, яка виступить у фіналі з англійсько-українською піснею WHEN GOD SHUT THE DOOR. На другому місці опинилася бандуристка KRUTЬ. Вона вже вдруге намагатиметься досягти успіху на Нацвідборі. Слідом розташувалися тернопільський дует TVORCHI та івано-франківська співачка FIINKA. Вони мають однаковий шанс на перемогу, на думку букмекерів.

Сам пісенний конкурс пройде у Ліверпулі. Перший півфінал відбудеться 9 травня, другий – 11 травня, а фінал – 13 травня. Участь візьмуть 37 країн світу.