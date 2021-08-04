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    Фінішували зйомки масштабної української стрічки (фото)

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    Завершення зйомок картини &laquo;Довбуш&raquo; її автори вважають взяттям нової висоти в історії української кіноіндустрії - Фінішували зйомки масштабної української стрічки (фото)
    Завершення зйомок картини «Довбуш» її автори вважають взяттям нової висоти в історії української кіноіндустрії
    Фото: пресслужба Держкіно

    Завершення зйомок картини «Довбуш» її автори вважають взяттям нової висоти в історії української кіноіндустрії

    Завершено зйомки української стрічки «Довбуш» режисера Олеся Саніна. Фільм розповідає про життя українського ватажка опришків Олекси Довбуша. Про це інформує пресслужба Держкіно.

    У повідомленні йдеться про те, що останній знімальний день проходив на натурному майданчику кіностудії FILM.UA. «Протягом цього блоку загальна кількість знімальної команди склала близько 120 осіб. У масових сценах було залучено понад 1500 осіб», – уточнили автори стрічки.

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    Фінішували зйомки масштабної української стрічки (фото)
    Фінішували зйомки масштабної української стрічки (фото)
    Фінішували зйомки масштабної української стрічки (фото)

    Санін звернувся до своєї команди: «Ми нарешті закінчили зйомки фільму. За весь тривалий період ми пройшли десятки штормів, але побачили неймовірні місця. Ми не спали десятки ночей, але дивувались неймовірним світанкам. Працювали з акторами, яких Господь наділив талантом проживати вигадані нами життя. І щоразу дивувались їх перевтіленню у героїв, яких самі придумали, намалювали, одягнули, озброїли і поставили у кадр. Ми пережили ковідний штиль, але достойно знову зібрались і показали кожен для себе новий щабель нашої майстерності в професії».

    Завершення роботи над картиною «Довбуш» її автори вважають взяттям нової висоти в історії української кіноіндустрії.

    Продюсер Максим Асадчий висловив подяку Держкіно України. «Ми працювали з неймовірною командою сильних і талановитих людей. Як і герої нашого фільму, за ці три роки, знімальна група проявила міць характеру, незламність духу і відданість своїй справі. Ви взяли на себе масштабні задачі і довели, що українське кіно готове до такого рівня викликів», – підкреслив він.

    Відомо, що фільм знімали в різних павільйонах київської кіностудії імені О. Довженка, а саме в історико-архітектурній пам'ятці «Київська Фортеця», Національному музеї народної архітектури та побуту України в селі Пирогів, селі Дерев’яна під Обуховом на Київщині, околиці села Микуличин на Івано-Франківщині, місті Збараж на Тернопільщині.

    Стрічка, яка створюється компанією Pronto Film за підтримки Державного агентства з питань кіно і Міністерства культури та інформаційної політики, побачить світ восени 2021 року.

    Додамо, що в Києві стартували зйомки романтичної комедії «Сусідка» виробництва компанії «F Films» за підтримки Держкіно та каналу «1+1».

    Додамо, що на одному з найпрестижніших кінофестивалів в світі, а саме 78-му Венеційському кінофестивалі, Україна представлена одразу трьома роботами.

    Нагадаємо, що золоту пальмову гілку Каннського фестивалю отримав фільм «Титан» Джулії Дюкорно. Іншими переможцями 74-го Каннського кінофестивалю, який відбувся у Франції з 6 по 17 липня, стали режисер Асгар Фархід, який отримав Гран-прі Канн за фільми «Герой», іще одну таку ж нагороду присудили за фільм «Купе номер шість» режисеру Юххо Куосманену.

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    Теги: історія Мінкульт культура фільм
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    Фінішували зйомки масштабної української стрічки (фото)