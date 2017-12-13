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    Культура

    Ірина Білик відреагувала на бунт львів’ян проти її концерту

    Артистка розповіла, як підтримує українських військових і переселенців
    Народна артистка України Ірина Білик дала відповідь львівським активістам, які погрожують зірвати її концерт 6-го березня. У своєму дописі Білик розповіла про те, як перераховує на благодійність частину коштів, зароблених на власних шоу. Зокрема, співачка розповіла, що допомагає фінансово дітям воїнів, загиблих під час АТО і переселенцям з
    • Сьогодні, 17:07
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    Ірина Білик
    Ірина Білик

    Артистка розповіла, як підтримує українських військових і переселенців

    Народна артистка України Ірина Білик дала відповідь львівським активістам, які погрожують зірвати її концерт 6-го березня.

    У своєму дописі Білик розповіла про те, як перераховує на благодійність частину коштів, зароблених на власних шоу. Зокрема, співачка розповіла, що допомагає фінансово дітям воїнів, загиблих під час АТО і переселенцям з Донбасу.

    Треба відзначити, що зазвичай Білик пише свої пости російською мовою, але зараз перейшла на українську.

    «Я хочу подякувати українцям, котрі приходять на мої концерти. Завдяки вам я маю змогу допомагати діткам воїнів, загиблим в АТО. У мене відбулося вже 8 з 35-ти концертів мого нового українського турне. Я радію, що зали були переповнені, бо завдяки цьому можу частину зібраних у турі коштів направити на підтримку маленьких хлопчиків та дівчаток, татусі яких загинули внаслідок подій на Донбасі. Маленькі співвітчизники повинні відчувати нашу вдячність та підтримку, як і ті українці, котрі вимушені були залишити Крим.Чужого горя не буває. Будьмо чуйними», — написала Білик.

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    Фоловери співачки підтримали її позицію, залишивши багато компліментарних коментарів під цією публікацією: 


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    Раніше повідомлялося, що громадські активісти здійснили переговори з керівництвом Львівської опери та продюсером Ірини Білик щодо умов, які має виконали співачка, щоб її концерт у Львові таки відбувся.

    Активісти наголосили, що виступ співачки, яка гастролювала Росією в той час, коли в Україні іде війна, не викличе громадського супротиву, якщо вона чітко скаже своїм шанувальникам, що Росія – це країна-агресор, а Крим і Донбас – окуповані нею території.

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    АТО Донбас Львів Ірина Білик
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