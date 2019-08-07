Стало відомо, хто ж цей «таємничий Валера», який подарував Ірині Білик Tesla



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Ірина Білик стала власницею електрокара Tesla Model 3 Фото: instagram.com/bilyk_iryna

В день ювілею знайомства співачка отримала від друга розкішне авто

Співачці Ірині Білик на ювілей знайомства друг подарував електрокар Tesla Model 3. Дорогий подарунок Білик зробив її друг, з яким, за словами артистки, вона знайома вже 30 років. Саме в день ювілею знайомства співачка і отримала розкішне авто.

«Я від щирого серця хочу подякувати тобі за цей нереально крутий подарунок, за підтримку, доброту і мої щасливі посмішки», - так підписала Білик знімок з розкішним суперкаром.

Як стало відомо «Главкому», таємничим другом виявився Валерій Родін - генеральний директор компанії VD one, яка займається випуском класичного чоловічого одягу, аксесуарів та взуття.

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Журналісти «Главкому» зв'язалися з Валерієм Родіном і розпитали його про дружбу з Іриною Білик і про електрокар, який він подарував співачці. Валерій зізнався, що таким дорогим подарунком хотів зберегти «свою ексклюзивність» в житті Ірини. Адже в наступному році зірка святкуватиме ювілей і таких подарунків, він вважає, буде ще безліч.

«Я просто хотів бути першим, хто зробить Ірині такий подарунок. Адже в наступному році їх буде дуже багато», - зазначив Валерій.

Саме це бажання і змусило його подарувати подрузі автомобіль вже в цьому році. Їх з Іриною дружбу Валерій описав як непублічну і давню.

«Зараз люди дружать для фото в Instagram. Вся стрічка завалена спільними фото. Немає фото - немає дружби. Наша з Ірою дружба давня. У нас немає багато спільних фото. Я для неї не знаменитість, вона для мене не знаменитість. Наша дружба не є публічною. Ірина - дивовижний друг. Це вірний, щирий, відвертий друг », - зазначив Валерій в ексклюзивному коментарі.

Варто відзначити, що в двохтисячних Ірина Білик була максимально задіяна в роботі марки VD One, як дизайнер. В ті часи, Ірина описувала їх з Валерієм дружбу як «духовний, майже містичний обмін думками». В результаті «злиття» цих думок з'явилася унікальна колаборація.

На сьогоднішній день компанія Валерія Родіна планує підкорити європейський ринок. Не виключено, що давня подруга власника VD One Ірина Білик знову спробує свої сили в fashion-індустрії або стане головною музою нової колекції.