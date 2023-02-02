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У новому епізоді відомого мультсеріалу Масяня «розвалила» Росію

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
У новому епізоді відомого мультсеріалу Масяня «розвалила» Росію
стоп-кадр

У випуску представлено РФ після перемоги України

Популярний Youtube-канал Masyanya Kuvaeva презентував нову серію анімаційної саги про Масяню.

У ньому продемонстровано світ 2050 року. Події відбуваються навколо ситуації у нових країнах, які раніше знаходилися на території Російської Федерації. Серед них Татарстан, Чувашія, Мордовія, Адигея, Комі, Ингрія тощо.

Головна героїня розмірковує над тим, як передати посилку до Московії. «В мене є робота. Я відсотки по репараціях справно сплачую», – хвалиться Масяня своєму психотерапевту. Разом з іншими героями випуску вона відкриває глядачеві фантазійне майбутнє, в якому Росія (Московія) лишилася маленьким лаптиком землі безпосередньо з Москвою. Звідти можна виїздити тільки на три дні і тільки до сусідньої країни, яка також є частиною колишньої РФ. Але покинути Московію навіть за таких умов можна лише тим, хто не має стосунку до війни в Україні.

«Оскільки нормальне майбутнє вбито, то доводиться його вигадувати. Що буде з усіма у 2050 році? Ніхто не береться передбачити. І це теж не передбачення. Це вільна художня фантазія», – пояснюють автори проєкту.

Нагадаємо, що у липні 2022 року творці культового російського мультфільму «Масяня» випустили серію про напад Китаю на РФ. Епізод, присвячений цій темі, називається «Санкт-Мариубург».

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Теги: мультфільм перемога Україна

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