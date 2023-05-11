«Євробачення-2023». Онлайн-трансляція другого півфіналу конкурсу

На сцену вийдуть представники та представниці 16 країн

Сьогодні, 11 травня, у Ліверпулі пройде другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2023». На сцену вийдуть представники та представниці 16 країн: Данія, Вірменія, Румунія, Естонія, Бельгія, Кіпр, Ісландія, Греція, Польща, Словенія, Грузія, Сан-Марино, Австрія, Албанія, Литва, Австралія.

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Перед показом другого півфіналу пісенного конкурсу на сцені Містечка Євробачення відбудеться виступ переможниці «Євробачення-2016» Джамали. Українська музикантка презентує новий альбом QIRIM у супроводі BBC Philharmonic Orchestra. До збірки увійшли унікальні композиції кримськотатарською мовою, які раніше були забуті. Над своїм проєктом артистка працювала протягом кількох десятиліть.

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Онлайн конкурс також можна дивитися на:

Переглянути трансляцію можна й у додатку «Дія». Користувачеві потрібно буде зайти до у розділ «Послуги», обрати «Дія.TV» та «Канал UA: Культура».

Нагадаємо, Україна отримала право голосувати у другому півфіналі. Український гурт Tvorchi виступати ж сьогодні не буде, оскільки, згідно з правилами конкурсу, представники країни-переможниці минулого року в цьому році відразу проходять у фінал.

До слова, букмекери оновили прогноз переможців у цьогорічному Євробаченні. Україна зміцнила свої позиції.