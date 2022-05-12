«Євробачення-2022». Стартував другий півфінал (наживо)

Сьогодні на сцені «Євробачення-2022» в Турині виступають представники ще 18 країн

В італійському місті Турин розпочався другий півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2022».

У першому півфіналі 10 травня вже виступили представники 17 країн, серед яких був гурт Kalush Orchestra з України.

12 травня побачимо номери ще від 18 країн.

У другому півфіналі виступають:

Фінляндія: The Rasmus — Jezebel; Ізраїль: Michael Ben David — IM; Сербія: Konstrakta — In Corpore Sano; Азербайджан: Nadir Rustamli — Fade To Black; Грузія: Circus Mircus — Lock Me In; Мальта: Емма Мускат І Ам ( What I Am); Сан Маріно: Achille Lauro — Stripper; Австралія: Sheldon Riley — Not The Same; Кіпр: Andromache — Ela; Ірландія: Brooke — That’s Rich; Північна Македонія: Andrea — Circles; Естонія: Stefan — Hope; Румунія: WRS — Llámame; Польща: Ochman — River; Чорногорія: Vladana — Breathe; Бельгія: Jérémie Makiese — Miss You; Швеція: Cornelia Jakobs — Hold Me Closer; Чехія: We Are Domi — Lights Off.

Півфінал транслюється також на телеканалі «UA: Культура» та діджитал-платформах Суспільного. Також ефір можна прослухати на «Радіо Промінь» та в додатку «Дія».

14 травня обрані фіналісти змагатимуться за перемогу.

Нагадаємо, увечері 10 травня український гурт Kalush Orchestra виступив у першому півфіналі на «Євробаченні-2022», пісню Stefania зал нагородив оплесками, стоячи. Наш гурт Kalush Orchestra вийшов до фіналу

Тим часом Росію ізольовано від голосування на «Євробаченні».