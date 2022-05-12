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    «Євробачення-2022». Стартував другий півфінал (наживо)

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    &laquo;Євробачення-2022&raquo; відбувається в італійському Турині - «Євробачення-2022». Стартував другий півфінал (наживо)
    «Євробачення-2022» відбувається в італійському Турині

    Сьогодні на сцені «Євробачення-2022» в Турині виступають представники ще 18 країн

    В італійському місті Турин розпочався другий півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2022».

    У першому півфіналі 10 травня вже виступили представники 17 країн, серед яких був гурт Kalush Orchestra з України.

    12 травня побачимо номери ще від 18 країн.

    У другому півфіналі виступають:

    1. Фінляндія: The Rasmus — Jezebel;
    2. Ізраїль: Michael Ben David — IM;
    3. Сербія: Konstrakta — In Corpore Sano;
    4. Азербайджан: Nadir Rustamli — Fade To Black;
    5. Грузія: Circus Mircus — Lock Me In;
    6. Мальта: Емма Мускат І Ам ( What I Am);
    7. Сан Маріно: Achille Lauro — Stripper;
    8. Австралія: Sheldon Riley — Not The Same;
    9. Кіпр: Andromache — Ela;
    10. Ірландія: Brooke — That’s Rich;
    11. Північна Македонія: Andrea — Circles;
    12. Естонія: Stefan — Hope;
    13. Румунія: WRS — Llámame;
    14. Польща: Ochman — River;
    15. Чорногорія: Vladana — Breathe;
    16. Бельгія: Jérémie Makiese — Miss You;
    17. Швеція: Cornelia Jakobs — Hold Me Closer;
    18. Чехія: We Are Domi — Lights Off.

    Півфінал транслюється також на телеканалі «UA: Культура» та діджитал-платформах Суспільного. Також ефір можна прослухати на «Радіо Промінь» та в додатку «Дія».

    14 травня обрані фіналісти змагатимуться за перемогу.

    Нагадаємо, увечері 10 травня український гурт Kalush Orchestra виступив у першому півфіналі на «Євробаченні-2022», пісню Stefania зал нагородив оплесками, стоячи. Наш гурт Kalush Orchestra вийшов до фіналу

    Тим часом Росію ізольовано від голосування на «Євробаченні».

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    Теги: Євробачення культура пісня Kalush Orchestra
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    «Євробачення-2022». Стартував другий півфінал (наживо)