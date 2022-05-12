«Євробачення-2022». Стартував другий півфінал (наживо)трансляція
Сьогодні на сцені «Євробачення-2022» в Турині виступають представники ще 18 країн
В італійському місті Турин розпочався другий півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2022».
У першому півфіналі 10 травня вже виступили представники 17 країн, серед яких був гурт Kalush Orchestra з України.
12 травня побачимо номери ще від 18 країн.
У другому півфіналі виступають:
- Фінляндія: The Rasmus — Jezebel;
- Ізраїль: Michael Ben David — IM;
- Сербія: Konstrakta — In Corpore Sano;
- Азербайджан: Nadir Rustamli — Fade To Black;
- Грузія: Circus Mircus — Lock Me In;
- Мальта: Емма Мускат І Ам ( What I Am);
- Сан Маріно: Achille Lauro — Stripper;
- Австралія: Sheldon Riley — Not The Same;
- Кіпр: Andromache — Ela;
- Ірландія: Brooke — That’s Rich;
- Північна Македонія: Andrea — Circles;
- Естонія: Stefan — Hope;
- Румунія: WRS — Llámame;
- Польща: Ochman — River;
- Чорногорія: Vladana — Breathe;
- Бельгія: Jérémie Makiese — Miss You;
- Швеція: Cornelia Jakobs — Hold Me Closer;
- Чехія: We Are Domi — Lights Off.
Півфінал транслюється також на телеканалі «UA: Культура» та діджитал-платформах Суспільного. Також ефір можна прослухати на «Радіо Промінь» та в додатку «Дія».
14 травня обрані фіналісти змагатимуться за перемогу.
Нагадаємо, увечері 10 травня український гурт Kalush Orchestra виступив у першому півфіналі на «Євробаченні-2022», пісню Stefania зал нагородив оплесками, стоячи. Наш гурт Kalush Orchestra вийшов до фіналу
Тим часом Росію ізольовано від голосування на «Євробаченні».
Читайте також: