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    Каменська на церемонії Latin American Music Awards заспівала пісню на підтримку України

    Настя Каменських на вручення престижної премії розчулила словами про Україну&nbsp; - Каменська на церемонії Latin American Music Awards заспівала пісню на підтримку України
    Настя Каменських на вручення престижної премії розчулила словами про Україну 
    фото з відкритих джерел

    Виступаючи перед багатотисячною публікою, співачка ледь стримувала сльози.

    Співачка Настя Каменських відкрила церемонію Latin American Music Awards у Лас-Вегасі піснею на підтримку України. Про це артистка написала на своїй сторінці у Instagram.

    Зазначимо, що Каменських відкрила церемонію нагородження у Лас-Вегасі, співаючи разом із латиноамериканськими зірками пісню Where is the love.

    «Якби ви знали, наскільки хороша моя країна. Які щирі, талановиті та прості люди там живуть. Те, що вони зараз чують – це грім бомб. Ми не можемо дозволити, щоб міста руйнували, а жертви стали статистикою. Будь ласка, не дозволимо війні в Україні стати чимось звичайним», – сказала співачка.

    Каменських також попросила не забувати про Україну та при кожній можливій нагоді говорити про те, що зараз там війна.

    Артистка завершила свій виступ гаслом «Слава Україні».

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    Публикация от NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

    Нагадаємо, дещо раніше ведуча Катерина Осадча назвала імена артистів, які не гідні бути українцями.

    Телеведуча вважає, що право мати український паспорт ще треба заслужити.

    Теги: війна Україна Настя Каменских шоу-бизнес співачка
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    Каменська на церемонії Latin American Music Awards заспівала пісню на підтримку України