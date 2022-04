Каменська на церемонії Latin American Music Awards заспівала пісню на підтримку України

Виступаючи перед багатотисячною публікою, співачка ледь стримувала сльози.

Співачка Настя Каменських відкрила церемонію Latin American Music Awards у Лас-Вегасі піснею на підтримку України. Про це артистка написала на своїй сторінці у Instagram.

Зазначимо, що Каменських відкрила церемонію нагородження у Лас-Вегасі, співаючи разом із латиноамериканськими зірками пісню Where is the love.

«Якби ви знали, наскільки хороша моя країна. Які щирі, талановиті та прості люди там живуть. Те, що вони зараз чують – це грім бомб. Ми не можемо дозволити, щоб міста руйнували, а жертви стали статистикою. Будь ласка, не дозволимо війні в Україні стати чимось звичайним», – сказала співачка.

Каменських також попросила не забувати про Україну та при кожній можливій нагоді говорити про те, що зараз там війна.

Артистка завершила свій виступ гаслом «Слава Україні».

