Геніальний український композитор отримає музичний «пам'ятник» за життя: портрет у 17 симфоніях

Ідея проєкту «Dictum: повний цикл камерних симфоній Євгена Станковича» – виношувалася кілька років в стінах Національної філармонії

17 камерних симфоній титана сучасної симфонічної музики Євгена Станковича будуть записані в одному альбомі «Dictum» – українського аналога complete works. Така ініціатива зазвичай властива переважно європейським та американським музичним центрам і є маркером закріплення імені композитора в історії.

Герой України, народний артист УРСР Євген Станкович фото: Дмитро Головченко

Ідея проєкту «Dictum: повний цикл камерних симфоній Євгена Станковича» – виношувалася кілька років в стінах Національної філармонії України, а стала можливою завдяки партнерству з культурно-мистецькою фундацією Dusha UA за підтримки Українського культурного фонду.

Такі complete works працюють як потужні мистецькі маніфести – вони не просто акумулюють спадщину, а й переосмислюють роль композитора у світовій культурі, стають «віхою пам’яті» та важливим елементом музичної дипломатії. Недарма назвою проєкту обрано саме Dictum (це також назва симфонії №10 з циклу), що в перекладі з латини означає «Сказане!».

фото: Вікторія Головченко

А отже, Євген Федорович, говорить: «Для мене велика честь, що так поставилися до мене і моєї музики: взялися робити таку масштабну справу. В якійсь мірі це несподівано… У свої роки я починаю розуміти, що музика не має меж. Вона – породження душі людської, а душу дає людині Господь. І вона безмірна…».

Авторка ідеї проєкту, його кураторка і диригентка Наталія Пономарчук, працюючи в Україні та Британії, представляючи світовий лейбл IMG Artists та будучи однією з найактивніших амбасадорок культурної дипломатії, – побудувала концепцію Dictum, як спробу ретроспективи відображення еволюції авторського стилю композитора за майже 50 років його творчості. Такий підхід – має небагато аналогів у світовій практиці і є доволі новаторським для українського мистецтва.

Диригентка Наталія Пономарчук фото: Аліна Гармаш

Маестро зазначає: «Музика Євгена Станковича звучить неймовірно сучасно. Ми переживаємо тяжкі часи, які повністю тотожні змісту його музики. І це вражає. 17 симфоній Станковича – як історія життя генія».

В центрі запису Dictumy – Київський камерний оркестр Національної філармонії України, творчість якого тісно пов'язана з творчістю Євгена Станковича. Зустріч оркестру в цьому проєкті зі Станковичем абсолютно не випадкова і є продовженням його багаторічних традицій.

«Ми б хотіли, аби музиканти усього світу познайомилися з творчістю Євгена Станковича, вслухалися в його музику, вчиталися в його партитури. Це обов'язково приведе до зацікавлення й частішого виконання. Для цього необхідно виконувати цю музику, а також мати її професійні записи», – коментує проєкт одна з його співорганізаторок, Ольга Стельмашевська.

Серед солістів, які беруть участь у створенні аудіо антології національного значення: Люба Таннікліфф, альт | Велика Британія; Єва Рабчевська, скрипка | Україна-Німеччина; Вікторія Вітренко, мецо-сопрано | Україна-Німеччина; Марко Комонько, скрипка | Україна-Ірландія; Олег Мороз, кларнет; Максим Шадько, фортепіано; Роман Лопатинський, фортепіано; Тарас Осадчий, фагот; Валерій Апостол, валторна, Дмитро Гудима, гобой; Юрій Стьопін, скрипка. Звукорежисер проєкту – маестро Андрій Мокрицький.

«Станкович володіє широким симфонічним диханням – якістю, яка тепер, після Лятошинського, так рідко трапляється. На Заході такого повноцінного мистецтва, з такими потужними кульмінаціями, вже майже немає», – констатує видатний колега Станковича, Валентин Сильвестров.

Незабаром альбом можна буде послухати на цифрових аудіосервісах Apple-music, Spotify, Youtube.

Євген Станкович народився 19 вересня 1942 року в Сваляві Закарпатської області в сім'ї вчителів. Народний артист Української РСР (1986). Герой України (2008). Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання, голова Національної спілки композиторів України у 2005-2010 роках. У віці 10 років розпочав навчання в музичній школі (клас баяна), продовжив навчання в Ужгородському музичному училищі, Львівській державній консерваторії імені Миколи Лисенка. У Львові Євген Станкович провчився пів року, після чого був призваний до лав армії. Відбувши військову службу, продовжував навчання в Київській консерваторії у класі Бориса Лятошинського, а з 1968 року – Мирослава Скорика. Євген Станкович є автором шести симфоній та 12 камерних симфоній, опери, 5 балетів, інструментальних концертів, музики до кінофільмів тощо.

*Термін complete works у світовій музичній практиці означає повне зібрання творів одного автора, часто в межах певного жанру. У Європі й США «complete works» вважаються подіями культурного масштабу, бо вони не лише популяризують музику, а й закріплюють ім’я автора в історії.