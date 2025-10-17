Головна Країна Культура
search button user button menu button

Геніальний український композитор отримає музичний «пам'ятник» за життя: портрет у 17 симфоніях

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Геніальний український композитор отримає музичний «пам'ятник» за життя: портрет у 17 симфоніях

Ідея проєкту «Dictum: повний цикл камерних симфоній Євгена Станковича» – виношувалася кілька років в стінах Національної філармонії

17 камерних симфоній титана сучасної симфонічної музики Євгена Станковича будуть записані в одному альбомі «Dictum» – українського аналога complete works. Така ініціатива зазвичай властива переважно європейським та американським музичним центрам і є маркером закріплення імені композитора в історії.

Герой України, народний артист УРСР Євген Станкович
Герой України, народний артист УРСР Євген Станкович
фото: Дмитро Головченко

Ідея проєкту «Dictum: повний цикл камерних симфоній Євгена Станковича» – виношувалася кілька років в стінах Національної філармонії України, а стала можливою завдяки партнерству з культурно-мистецькою фундацією Dusha UA за підтримки Українського культурного фонду.

Такі complete works працюють як потужні мистецькі маніфести – вони не просто акумулюють спадщину, а й переосмислюють роль композитора у світовій культурі, стають «віхою пам’яті» та важливим елементом музичної дипломатії. Недарма назвою проєкту обрано саме Dictum (це також назва симфонії №10 з циклу), що в перекладі з латини означає «Сказане!».

Геніальний український композитор отримає музичний «пам'ятник» за життя: портрет у 17 симфоніях фото 1
фото: Вікторія Головченко

А отже, Євген Федорович, говорить: «Для мене велика честь, що так поставилися до мене і моєї музики: взялися робити таку масштабну справу. В якійсь мірі це несподівано… У свої роки я починаю розуміти, що музика не має меж. Вона – породження душі людської, а душу дає людині Господь. І вона безмірна…».

Авторка ідеї проєкту, його кураторка і диригентка Наталія Пономарчук, працюючи в Україні та Британії, представляючи світовий лейбл IMG Artists та будучи однією з найактивніших амбасадорок культурної дипломатії, – побудувала концепцію Dictum, як спробу ретроспективи відображення еволюції авторського стилю композитора за майже 50 років його творчості. Такий підхід – має небагато аналогів у світовій практиці і є доволі новаторським для українського мистецтва.

Диригентка Наталія Пономарчук
Диригентка Наталія Пономарчук
фото: Аліна Гармаш

Маестро зазначає: «Музика Євгена Станковича звучить неймовірно сучасно. Ми переживаємо тяжкі часи, які повністю тотожні змісту його музики. І це вражає. 17 симфоній Станковича – як історія життя генія».

В центрі запису Dictumy – Київський камерний оркестр Національної філармонії України, творчість якого тісно пов'язана з творчістю Євгена Станковича. Зустріч оркестру в цьому проєкті зі Станковичем абсолютно не випадкова і є продовженням його багаторічних традицій.

«Ми б хотіли, аби музиканти усього світу познайомилися з творчістю Євгена Станковича, вслухалися в його музику, вчиталися в його партитури. Це обов'язково приведе до зацікавлення й частішого виконання. Для цього необхідно виконувати цю музику, а також мати її професійні записи», – коментує проєкт одна з його співорганізаторок, Ольга Стельмашевська.

Геніальний український композитор отримає музичний «пам'ятник» за життя: портрет у 17 симфоніях фото 2

Серед солістів, які беруть участь у створенні аудіо антології національного значення: Люба Таннікліфф, альт | Велика Британія; Єва Рабчевська, скрипка | Україна-Німеччина; Вікторія Вітренко, мецо-сопрано | Україна-Німеччина; Марко Комонько, скрипка | Україна-Ірландія; Олег Мороз, кларнет; Максим Шадько, фортепіано; Роман Лопатинський, фортепіано; Тарас Осадчий, фагот; Валерій Апостол, валторна, Дмитро Гудима, гобой; Юрій Стьопін, скрипка. Звукорежисер проєкту – маестро Андрій Мокрицький.

«Станкович володіє широким симфонічним диханням – якістю, яка тепер, після Лятошинського, так рідко трапляється. На Заході такого повноцінного мистецтва, з такими потужними кульмінаціями, вже майже немає», – констатує видатний колега Станковича, Валентин Сильвестров.

Незабаром альбом можна буде послухати на цифрових аудіосервісах Apple-music, Spotify, Youtube.

Геніальний український композитор отримає музичний «пам'ятник» за життя: портрет у 17 симфоніях фото 3

Євген Станкович народився 19 вересня 1942 року в Сваляві Закарпатської області в сім'ї вчителів.

Народний артист Української РСР (1986). Герой України (2008). Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання, голова Національної спілки композиторів України у 2005-2010 роках.

У віці 10 років розпочав навчання в музичній школі (клас баяна), продовжив навчання в Ужгородському музичному училищі, Львівській державній консерваторії імені Миколи Лисенка. У Львові Євген Станкович провчився пів року, після чого був призваний до лав армії. Відбувши військову службу, продовжував навчання в Київській консерваторії у класі Бориса Лятошинського, а з 1968 року – Мирослава Скорика.

Євген Станкович є автором шести симфоній та 12 камерних симфоній, опери, 5 балетів, інструментальних концертів, музики до кінофільмів тощо.

*Термін complete works у світовій музичній практиці означає повне зібрання творів одного автора, часто в межах певного жанру. У Європі й США «complete works» вважаються подіями культурного масштабу, бо вони не лише популяризують музику, а й закріплюють ім’я автора в історії.

Теги: культура народний артист музика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Неможливо збагнути, яким боком геніальна поема може бути причетна до російської літератури?
З цього твору почалася системна фальсифікація української історії Росією
15 жовтня, 21:00
lalala
30-річчя «Території А». Спогади Ротару, Руслани, Власової та інших зірок (ексклюзив)
17 вересня, 07:15
Наразі правоохоронці встановлюють осіб, зафіксованих на відео
Танці під російську музику на Алеї Героїв: у Чернігові поліція розслідує інцидент з підлітками
19 вересня, 14:15
Катерина Бужинська на сцені з 1990-х
«Прийшов лист від посла». Катерина Бужинська озвучила проблеми, які їй створила Наталія Бучинська
18 вересня, 10:26
Одні з акторів нового фільму про, зокрема, хіт «Червона рута»
Без Ротару, але з сином Зінкевича. Зірковим заходом стартували зйомки особливого фільму (фото)
19 вересня, 12:57
Музиканти вже тішили шанувальників спільними роботами
Святослав Вакарчук презентував дует зі співаком, голос якого порівнюють з його власним
19 вересня, 15:55
Представниця від Саудівської Аравії, співачка Зейна Імад
Організатори прокремлівського аналога Євробачення підставили Саудівську Аравію та США
21 вересня, 12:04
Дорн заявив, що не збирається припиняти співати російською
Співак Іван Дорн випускає альбом російською
21 вересня, 21:14
У відборі представника від України вже залучені Світлана Тарабарова та Alyona Alyona
Оголошено склад журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025
26 вересня, 10:42

Культура

Геніальний український композитор отримає музичний «пам'ятник» за життя: портрет у 17 симфоніях
Геніальний український композитор отримає музичний «пам'ятник» за життя: портрет у 17 симфоніях
У Каневі демонтовано пам'ятник радянському письменнику Гайдару
У Каневі демонтовано пам'ятник радянському письменнику Гайдару
Перейменування скверу у Чернігові на честь Трампа. Інститут нацпам'яті відреагував
Перейменування скверу у Чернігові на честь Трампа. Інститут нацпам'яті відреагував
Поліція підтвердила зв’язок мультфільму «Маша і Ведмідь» з Росією
Поліція підтвердила зв’язок мультфільму «Маша і Ведмідь» з Росією
Що робити із Пушкіним, Буніним, Тургенєвим? Інститут нацпам’яті дав вказівку владі
Що робити із Пушкіним, Буніним, Тургенєвим? Інститут нацпам’яті дав вказівку владі
Що робити із вулицями Гоголя, Каразіна, Мечникова, Пирогова? Інститут національної пам’яті поставив крапку
Що робити із вулицями Гоголя, Каразіна, Мечникова, Пирогова? Інститут національної пам’яті поставив крапку

Новини

В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua