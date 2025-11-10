Куди сходити у Києві 10-16 листопада: дайджест культурних подій

У Музеї книги і друкарства України триває виставка «Янголи музейної родини»

З 10 по 16 листопада музеї, театри та бібліотеки підготували різноманітну програму, щоб кожен зміг знайти щось до душі, збагатити свій внутрішній світ та відволіктися від буденності. Зокрема, на цьому тижні на киян та гостей міста чекають: виставка «Авангардна Україна», сатирична вистава про сучасну жінку «Бука» у театрі «Золоті ворота» та комедія «Як я залишилася сама» у Молодому театрі, а також виступи легендарного дуету Іво Бобул – Лілія Сандулеса та два концерти Артема Пивоварова.

«Главком» підготував добірку найцікавіших подій, які варто відвідати 10-16 листопада.

Зміст

Театри

13 листопада, 18:00 – вистава Brecht.Cabarett.

14 листопада, 18:00 – вистава «Бери од жизні всьо».

15 листопада, 18:00 – вистава «Білка, яка прожила 100 років».

16 листопада, 18:00 – вистава «Бука».

Вистава «Бука»

Що буде, якщо принцеса – розумна, з почуттям гумору – зрозуміє, що втомилася жити в чужій казці? Їй 35, у неї немає замку, зате є диплом філософині, дивна сусідка й робота, яку важко пояснити мамі. А ще – глибока потреба сказати вголос: «мені набридло».

«Бука» – це іронічна сповідь сучасної жінки, яка виросла на казках, але опинилась у реальності, де замість щастя до кінця життя – комуналка, кредитка й культурний тиск бути «ідеальною». Вистава досліджує, як соціальні ролі й казкові стандарти ламають наше відчуття себе. Сатира, стьоб, самоіронія – як зброя проти штучної глянцевості й щоденної самотності.

«Бука» – це голос тих, хто вже зняв корону і готовий чесно говорити про свої провали, мрії й право бути собою – не принцесою, не букою, а людиною. Це смішно. Це боляче. Це терапевтично.

Коли: 16 листопада, 18:00

Місце проведення: театр «Золоті ворота», вул. Шовковична, 7А.

11 листопада, 18:00 – вистава «Саша, винеси сміття».

11 листопада, 18:00 – вистава «Зілля».

12 листопада, 18:00 – вистава «Метод Гронхольма».

12 листопада, 18:00 – вистава «Зілля».

13 листопада, 18:00 – вистава «Зілля».

13 листопада, 18:00 – вистава «Звір».

14 листопада, 18:00 – вистава «Шафа».

14 листопада, 18:00 – вистава «Вона жила в Парижі».

14 листопада, 18:00 – вистава «Зрада».

15 листопада, 18:00 – вистава «Фрекен Жюлі».

15 листопада, 18:00 – вистава «Чи одружиться нарешті Фігаро?».

16 листопада, 18:00 – вистава «Ін'єкція безсмертя».

16 листопада, 18:00 – вистава «Як я залишилася сама».

16 листопада, 18:00 – вистава «Зрада».

Вистава «Як я залишилася сама»

Вистава за мотивами п'єси Міро Гаврана «Папуджарі». Що буде, якщо в щасливі стосунки завучки школи і фізрука втрутиться… її колишній – банкір зі скандальним минулим? Абсурдність ситуації в тому, що Іво збирається жити разом з педагогічним подружжям, адже житло – їхня спільна власність.

Доля має почуття гумору! На порозі квартири одного дня з'являється нове кохання Іво. І ця жінка таємниче пов'язана з Марко – нинішнім чоловіком Анни. Останнє кохання вступає в боротьбу з першою любов'ю.

Французький режисер, українські актори та хорватський драматург створили на сцені Молодого історію, яка вирує пристрастями та вибухає дотепним гумором.

Коли: 16 листопада, 18:00.

Місце проведення: Молодий театр,

Головна сцена

15 листопада – «Лікар Айболить», мюзикл;

16 листопада – «Білосніжка», музична казка.

Дитячий простір:

12 листопада – «Пан Коцький», жартівлива опера;

15 листопада – «Про вередливу Гусеницю та закоханого Черв’яка», романтична комедія.

11, 15 листопада – інтерактивна вистава, музична комедія «Одеса. Шалене кохання»;

12, 14 листопада – лірична комедія «Надвечір’я з рок-н-ролом» (спільний проєкт Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша і театру «Колесо»);

12 листопада – моновистава актора Петра Миронова «Троє у човні, не рахуючи собаки»;

13 та 15 листопада – романтичний трилер «Double Double або Загадкова пастка»;

13, 15 листопада – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.-П.»;

16 листопада – фольклорна вистава «Вечорниці».

14 листопада – опера на дві дії «Фальстаф»;

16 листопада – балет на дві дії «Коппелія. Нова історія ляльки».

12 листопада – «Ліниві та ніжні», вертикальні прояви горизонтальних пристрастей;

13 листопада – «Світ у горіховій шкаралупі», науково-практичний блокбастер;

14 листопада – «Розпусник», іронічна комедія;

15 листопада – «Гамлет»;

16 листопада – «Піноккіо, або Історія про те, як стати людиною», казка-притча для дітей та дорослих.

12 листопада – вистава «Кармен-сюїта»;

13 листопада – вистава «Звана вечеря з італійцями»;

14, 15 та 16 листопада – вистава «Чикаго».

11 листопада – «Море… Ніч… Свічки...». Невигадане життя на Середземному морі;

12 листопада – «Ідеальна пара». Пікантна комедія;

13 листопада – «Отелло». Залізне море;

14 листопада – «Самотній Захід». Bad/good trip;

15 листопада – «Син». Драма;

15 листопада – «Погані дороги». Шість історій про життя і війну;

16 листопада – «Дім». Колективне сновидіння;

16 листопада – «Хлібне перемир’я». Сміятись/плакати/розуміти.

Музеї

15 листопада – 1 лютого 2026 року – виставка «Київський оберіг» (відкриття 14 листопада);

до 16 листопада – виставка «Яворницький. На шляху до історії козацтва»;

до 23 листопада – виставка «Олександр Сухоліт. Родина»;

до 31 грудня – виставка «Щоденники війни»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

упродовж листопада – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад», віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року», віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

16 листопада – «Та тут же жив Грушевський!» – прогулянка садибою на Паньківській, 9 із відвідуванням виставки «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

до 31 грудня – виставка «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

щодня від середи до неділі – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9».

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;

упродовж листопада – кураторські екскурсії виставкою «Всесвіт Якова Гніздовського» від Ганни Лексіної.

до 30 листопада – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 30 листопада – виставка «Зустрінемось біля метро» до 65-річчя київського метрополітену;

до 30 листопада – виставка «Українські обличчя зони».

15 листопада – відкриття виставки фотографій «Синагоги Правобережної України» мистецтвознавця, художника-монументаліста, дизайнера Євгена Котляра;

щосуботи – лекційна програма «Сторінки єврейської історії та культури».

15 листопада – лекція-гра «Ігри ХІХ століття»;

до 1 грудня – виставка «Tempo primo»;

до 18 січня 2026 року – виставка «Легенди порцеляни».

до 16 листопада – в межах фестивалю «100 років Асоціації революційного мистецтва України»: виставка «Олександр Богомазов, Микола Глущенко».

Виставка «Авангардна Україна»

Виставка «Авангардна Україна» не є історико-архівною. Вона має на меті з’ясувати, яким чином українська авангардна спадщина може стати в нагоді для сьогоденної проєктної діяльності. В сучасних умовах намітилася небезпечна тенденція до символічної експлуатації авангардизму. Кон’юнктурні інтенції стають перепоною на шляху до посилення ролі української культури в глобальному культурному ландшафті. Будь-який ресурс є обмеженим і може виснажитися. Щоб уникнути цього, український авангард має розглядатися як важлива складова культурного капіталу, який треба примножувати.

На виставці будуть представлені роботи Костя Єлеви, бойчукістів з Межигірського осередку, Анатоля Петрицького, Олександра Хвостенко-Хвостова та Вадима Меллера. Вони уособлюватимуть важливі напрями пошуку шляхів розвитку України.

Коли: до 5 січня 2025 року

Місце проведення: Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, вул. Лаврська, 9, корп. 26.

16 листопада – майстер-клас «Орнамент Трипілля: фетрова мозаїка».

12 листопада – 7 грудня – культурно-мистецька програма «Білокурівський листопад» до 125-річчя від дня народження Катерини Білокур;

13 листопада – відкриття виставки творів народної художниці України Катерини Білокур. До 125-річчя від дня народження. Із колекції музею (виставка триватиме до 4 січня 2026 року);

15 листопада – майстер-клас «Восковий віночок»;

до 16 листопада – виставка «Бережіть планету Земля». Твори художнього скла Олега Гущина, Альберта Балабіна, Володимира Геншке, Івана Аполлонова. Із колекції музею;

до 23 листопада – виставка «Коли минуле оживає – народжується майбутнє». Відреставровані твори з колекції музею;

до 24 листопада – виставка «Мальована. Хатній розпис – продовження»;

до 30 листопада – віртуальна галерея «Марія Примаченко. Невідоме». Твори художниці з альбомів 1940-х рр. Із колекції музею;

до 15 січня 2026 року – виставка «Авангард. Освіта». Межигірський керамічний технікум у межах фестивалю «AVANT-GARDE KYIV FEST 2025».

14 листопада – відкриття Фестивалю сучасного колажу «CUTOUT 2025»;

15 листопада – кураторська екскурсія виставкою «Терещенківська, 9»;

16 листопада – екскурсія виставкою «Олександр Мурашко. Київські вібрації». Екскурсія виставкою «ВІЧ-НА-ВІЧ з Іваном Айвазовським»;

до 16 листопада – виставка «Невизначений простір» Дмитра Доценка;

до 16 листопада – виставка «Рефлексії Буття» Анатолія Мельника;

до 23 листопада – виставка «ВІЧ-НА-ВІЧ з Іваном Айвазовським»;

до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби;

до 26 січня 2026 року – виставка «Олександр Мурашко. Київські вібрації».

Виставка «Рефлексії Буття» Анатолія Мельника

Одним із центральних тематичних розділів виставки «Рефлексії Буття» Анатолія Мельника, що проходить у музеї, є серія портретів як живописне осмислення людської природи через внутрішній діалог художника з власними думками, героями своїх полотен і глядачем.

У цій серії художник поєднує портретні й фігуративні мотиви, вибудовуючи їх у стані внутрішнього конфлікту або мовчазного зосередження. Тут немає зовнішньої дії, лише процес самопізнання. Контрастні кольорові площини, щільна фактура і виразна лінія підсилюють драматургію простору.

Анатолій Мельник називає цей цикл спробою «живописною мовою дати відповідь на найскладніші поняття людського існування». У його картинах діалог постає не як розмова між двома фігурами, а як зіткнення енергій і відображення невидимого руху душі. Психологічна напруга, емоційна щільність і ритм мазка створюють ефект внутрішнього звучання, ніби живопис сам стає голосом.

Побачити роботи Анатолія Мельника на виставці «Рефлексії Буття» можна до 16 листопада.

Коли: музей приймає відвідувачів з 11:00 до 18:00 (крім понеділка та четверга); з 11:00 до 19:00 у вівторок. Каса працює до 17:20 (до 18:20 у вівторок).

Місце проведення: Нацiональний музей «Київська картинна галерея», вулиця Терещенківська, 9.

15, 16 листопада – вулична екскурсія «13-17: історія Музею Ханенків». Розповідає Євген Осауленко;

15 листопада – екскурсія Музеєм Ханенків. Розповідає Олександр Жук;

16 листопада – кураторська екскурсія виставкою «Африка: директ»;

16 листопада – концерт саксофоністки Вікторії Тищик.

11 листопада – захід Дому Польського в Києві (меморіальний будинок Миколи Лисенка);

13 листопада – концерт студентів академії мистецтв ім. Чубинського (клас М. Тищенка) для людей з інвалідністю, військовослужбовців та їхніх сімей;

15 листопада – лекція з чаюванням «Лисенки неофіційні» (лектор В. Осипець);

16 листопада – концерт квартету гітаристів. Спільно з НФУ;

до 31 грудня – «Гетьманіана Старицького». Історико-літературний проєкт спільно з Музеєм Шереметьєвих;

екскурсії та події на замовлення «Welcome to Starytskyi House». Екскурсія англійською мовою, «Таємниці музичних інструментів». Квест для школярів.

Протягом листопада:

відкриття виставки «100 років Мрії про Музей» до 50-річчя діяльності музею;

виставка «Янголи музейної родини» до Дня Захисників і Захисниць України;

виставка «Дух Шевченка нас гартує».

Продовження експонування виставок:

«Митець національного сумління й бунту» (до 95-річчя від дня народження Ліни Костенко);

«Пилип Орлик – шлях гетьмана» (пільно з Національним історико-культурним заповідником «Гетьманська столиця» (Батурин)).

11 листопада – меморіальний захід до Дня незалежності Республіки Польща та 195-ї річниці Листопадового повстання 1930 року;

12 листопада – 4 грудня – «Діти війни». Фотовиставка до Дня захисту дітей, спільно з Київською організацією Національної спілки фотохудожників України (КО НСФХУ);

13 листопада – 3 грудня – документальна фотовиставка в межах проєкту «Майдан – Фортеця духу», до Дня Гідності і Свободи (спільно з КО НСФХУ).

15 листопада – виставка робіт і нагородження переможців ІІ Міжнародного конкурсу «Українські тотемні звірі та птахи».

Театралізовані вистави за участі акторів театру «Маскам Рад»:

15 листопада – «Королева детективів»;

16 листопада – «П’янке одкровення».

14 листопада – лекція «Антропософія Рудольфа Штайнера у творчості Л. Курбаса».

до 5 січня 2026 року – виставка «Авангардна Україна». Театральний авангард 1920-30-х років, представлений творами А. Петрицького, В. Мелера, О. Хвостенка-Хвостова;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

до 21 листопада – персональна художня виставка Ірини Акімової «Історії кульбаби».

15 листопада – лекція про Український тканий рушник у межах виставкового проєкту «Мистецтво Казимира Малевича презентує виставку «Український тканий рушник» (у межах проєкту «Авангард. Витоки»).

до 27 листопада – виставковий проєкт «Мистецтво Казимира Малевича презентує виставку «Український тканий рушник», у межах проєкту «Авангард. Витоки»;

до 31 грудня – виставка «Правічні» спільно з WWF-Україна. На платформі Google Arts&Culture;

до 10 червня 2026 року – віртуальна 3D-виставка «Іван Гончар. Збирач».

до 11 листопада – виставка Лариси Рябченко;

12–30 листопада – фондова виставка «На крилах пісні. Павло Тичина та Кирило Стеценко»;

13 листопада – IV Наукові музейні читання, присвячені 45-річчю з дня відкриття Літературно-меморіального музею-квартири П. Г. Тичини в м. Києві (в онлайн-форматі);

15 листопада – концерт Національної філармонії України;

15–30 листопада – виставка Оксани Охапкіної;

16 листопада – літературна вітальня Олени Смовженко: «Олександр Довженко, Юрій Яновський. Химери зради та любові».

14 листопада – «Троянди й виноград» літературні зустрічі з молодими письменниками.

15 листопада – пішохідна екскурсія «Історія будинку Бунге»;

до 30 листопада – оглядові екскурсії музейною експозицією, екскурсії-квести для шкільних груп.

15 листопада – наукова лекція к.і.н. Гордієнка Д.С. «Петро Дорошенко – сонце руїни»;

16 листопада – підготовка до НМТ за темою «Українські землі у складі Речі Посполитої у др. пол. 16 – пер. пол. 17 ст.»;

до 20 листопада – виставка Ольги Шинкаренко «Жанр Амонізм та Знаки Зодіаку»;

до кінця листопада – виставка живопису болгарського художника Івана Стоянова «Глаголиця» та стендова вулична виставка «Від Богдана до Івана».

12 листопада – оглядова екскурсія відділом історії авіації та космонавтики, благодійний захід разом із БФ «БО «Карітас-Київ» та БФ «ЯМаріуполь»;

10–14 листопада – виставка «Наше Підґрунтя»;

10–14 листопада – самостійний огляд експозицій;

10–14 листопада – оглядові та тематичні екскурсії на запит.

Бібліотеки

13 листопада – виставка-інформування «Читання без бар’єрів», до Міжнародного дня незрячих.

13 листопада – стрим-зустріч з Адою Єлагіною, поетесою, художницею «Там де ядро твоєї любові»;

14 та 28 листопада – заняття «Спілкуймося українською впевнено»;

15–25 листопада – виставка-реквієм Всеукраїнська акція «Засвіти свічку» до Дня пам’яті жертв голодоморів;

до 20 листопада – книжкова виставка «Від аматорства до професіоналізму в театрі», до 220 років від дня народження Старицького Дмитра Михайловича;

до 25 листопада – виставка матеріалів «Голос гідності: вшануємо свободу та єдність» до Дня Гідності і Свободи;

щопонеділка – курс лекцій і практичні заняття «Мобільна грамотність. Смартфон для дорослих»;

щовівторка – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель» – мистецький проєкт спрямований на надання можливості діючим військовим, ветеранам, членам їхніх родин і ВПО займатися мистецтвом;

щосереди – бібліографічні огляди нових надходжень «Літературні новинки», а також курс лекцій і практичні заняття «Мобільна грамотність. Смартфон для дорослих»;

щочетверга – заняття з української мови «Яке прекрасне рідне слово»;

щоп’ятниці – курси з німецької мови «Курс німецької мови. Початковий рівень» і розмовний клуб «Спілкуймося українською впевнено».

11 листопада – зустріч зі співачкою та поетесою Іриною Благодатною та презентація збірки «Зростай і квітни»;

13 листопада – перегляд художнього фільму в кінозалі;

10–16 листопада – художня виставка талановитих аматорів «Калейдоскоп талантів».

11 листопада об 11:00 – майстер-клас з нейрографіки.

13 листопада – заняття в студії «Чарівний пензель» – для тих, хто хоче вчитися малювати;

13 листопада – засідання клубу «Читаємо рідною мовою» – для тих, хто прагне вдосконалювати своє знання української мови;

13 листопада – заняття в клубі «Чарівний клубок» – для тих, хто має бажання навчитися в’язати гачком та спицями;

10–16 листопада – виставка графіки Олексія Базилевича «Літо в Седневі» та виставка текстильної скульптури Маргарити Бовт «Котячий настрій».

11 листопада – розмовний клуб української мови «Магія слова»;

13 листопада – лекція-концерт фортепіанної музики «Клавіші. Погляд у чотири руки» у виконанні студентів Академії мистецтв ім. П. Чубинського;

16 листопада – розмовний клуб «Єдині» (потрібна реєстрація);

16 листопада – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

13 листопада – розмовний клуб української мови «Українська – це круто!»;

10–16 листопада – постійно діючі виставки:

етнографічний простір вишивки та побуту;

киргизький куточок «Кут ене босогосу»;

кімната-музей Д. М. Гнатюка;

виставка парфумів «Парфум – краса, яку не бачить око»;

виставка української порцеляни «Світ крихкої краси».

Можливе проведення екскурсій і лекцій за попередньою домовленістю.

10 листопада – відкриття виставки картин Олега Базилевича «Фронтові замальовки»;

10–16 листопада – виставка Юльці Кисіль «Роздуми у фото і текстах»;

10–16 листопада – виставка картин Олени Стрекалової «Моє натхнення»;

11 листопада – курси комп’ютерної грамотності (за попереднім записом);

12 листопада – театральна студія для дітей «Імені пса Патрона» (за попереднім записом);

13 листопада – розмовний клуб української мови «Зустрічі з українською» (за попереднім записом);

13 листопада – зустріч з письменницею Роксоланою Сьомою. Презентація книжки «Мамуся»;

14 листопада – клуб «ПсиголоГ_і_Я».

11 листопада – speaking club «Мовознайка»;

12 листопада – зустріч із письменницею Лесею Мовчун «На доброму серці тримається світ»;

13 листопада – правова година до акції «16 днів проти насильства» «Ненасильнецьке спілкування»;

13 листопада – мовна практика «Наскільки толерантним є сьогоднішнє українське суспільство?» в розмовному клубі «Говоримо українською», до Міжнародного дня толерантності;

15 листопада – надання психологічної підтримки в «Клубі самодопомоги».

13 листопада – тематична бесіда «Толерантність – шлях до миру» (до Міжнародного дня толерантності);

15 листопада – зустріч клубу позитивного спілкування «Любов виникає з любові» (до Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва).

10, 11, 13 листопада – «IT підвладний кожен вік». Навчання комп’ютерній грамотності;

до 11 листопада – «Мова – наш оберіг» – до Дня української писемності та мови. Книжкова виставка;

12 листопада – презентація книги «Забудь мене»;

12 листопада – ресурсні практики саморегуляції Лори Савчук;

13 листопада – жіноче коло Тані Срібної. Жіноче творче коло психосоціальної підтримки Тані Срібної;

13 листопада – відеопрезентація «Остап Вишня. Читання з гумором» (до дня народження українського письменника, новеліста, класика сатиричної прози ХХ ст.);

до 15 листопада – книжково-ілюстративна виставка «Катерина Білокур» (до 125-річчя від дня народження видатної української художниці);

16–30 листопада – книжково-ілюстративна виставка «Опанас Заливаха» (до 100-річчя від дня народження українського художника);

16 листопада – святковий концерт БК Енергетик м. Вишгорода «Даруємо радість і пісню» (до днів заснування бібліотеки);

до 23 листопада – «Свічка пам’яті жертв Голодомору». Книжково-ілюстративна виставка;

щопонеділка – перегляди фільмів мовою оригіналу;

щочетверга – арттерапевтичні зустрічі із психологом Юлією Фоміних;

щосуботи – English Speaking Club.

Концерти

Іво Бобул Лілія Сандулеса – «Мій шлях півстоліття разом»

15 листопада 2025 року у Палаці «Україна» відбудеться концерт Іво Бобула та Лілії Сандулеси. Вони були плідним творчим дуетом, але потім їхні шляхи розійшлися. Минулого року Іво Бобул та Лілія Сандулеса знову почали виступати разом, що спричинило сенсацію у музичних колах. Співаки довели, що їхній тандем так само успішний, як і колись. Пісні Іво Бобула та Лілії Сандулеси: «Берег любові», «А липи цвітуть», «Пізня зустріч», «А було колись», «Спалені мости».

Коли: 15 листопада, 18:00.

Місце проведення: Палац «Україна» , вул. Велика Васильківська, 103.

Концерт Артема Пивоварова

Артем Пивоваров створює пісні, пише музику на вірші класиків. «Коли мені добре – я пишу пісні. Коли мені погано – я теж пишу пісні», - розповідає про себе артист. Артем активно співпрацює з іншими музикантами. В нього є фіти з Надею Дорофєєвою, Клавдією Петрівною, Максом Барських та іншими.

Пивоваров вважає, що місія українських музикантів і виконавців полягає в тому, щоби відстоювати свою культуру і ідентичність.

Найвідоміші пісні у виконанні Артема Пивоварова: «Барабан», «Думи», «Очі», «Рандеву», «О, Панно!», «Маніфест», «Там у тополі».

Коли: 15 листопада – 18:30 та 16 листопада – 17:00.

Місце проведення: Палац Спорту, Спортивна площа, 1.

Стендапи

Макс Вишинський. «Вечір імпровізації»

У п'ятницю 14 листопада, популярний комік Макс Вишинський запрошує на вечір стендап-імпровізації! Це формат, де глядачі створюють комедію, спілкуючись з артистом «тут і зараз». Макс Вишинський – один із найсильніших коміків України у форматі «розмова з залом», а його досвіду на сцені може позаздрити кожен. Як завжди інтелігентно, без матюччя та напрочуд смішно.

Коли: 14 листопада – 18:30.

Місце проведення: Boho, вулиця Івана Федорова, 4.

Стендап Володимира Шумко «Дзвінок з дитинства»

«Майже усі проблеми з дитинства!». Ви, мабуть, неодноразово чули ці слова в своєму житті. Комік Шмко перший раз почув ці слова у документальному фільмі про психотерапію. Здається, пригадує він, там було так: «Якщо вас щось тригерить зараз - це дзвінок з дитинства!».

Комік запрошує разом спробувати дозвонитися собі: «Що, невже, там знову зайнято? Це не там зайнято! Це ви дуже зайняті, щоб по справжньому поговорити із самим собою. Я чую, як у вашій голові звучить фраза: «Це неможливо!» Тоді вам точно туди, тому що в дитинстві таких слів просто не існувало...».

Коли: 16 листопада, 18:00.

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.