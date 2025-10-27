Авторка тексту радіодиктанту національної єдності відреагувала на настрої українців

Здебільшого українці скаржаться на швидкий темп читання диктанту Наталією Сумською

У понеділок, 27 жовтня в Україні пройшов Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Цього року авторкою диктанту під назвою «Треба жити!» стала письменниця і перекладачка Євгенія Кузнєцова відома за романами «Спитайте Мієчку» та «Дороги під ясенами». Вона відреагувала на проведення диктанту та реакцію українців на це. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Євгенії Кузнєцової у Facebook.

Авторка цьогорічного диктанту зазначила, що він дійсно єднає українців. Адже спочатку всі разом жаліються на складність написання та якість читання диктанту, а після перевірки єднаються, обговорюючи незрозумілу пунктуацію. «Радіодиктант справді єднає…! Зараз усі обʼєднані ідеєю, що важко читали й що це за слова взагалі, а коли оприлюднять текст, то всі обʼєднаються під гаслом «Нащо там кома?» Це диктант національної єдності. Вас попереджали!)», – написала Євгенія Кузнєцова.

Крім цього, під час прямого етеру «Суспільного» учасниця та рекордсменка Радіодиктанту національної єдності Христина Гоянюк зі Львова розкритикувала текст, написаний Євгенією Кузнєцовою. Вона заявила, що він «звалив її наповал» та те, що він був погано прочитаний. Також Христина Гоянюк назвала текст диктанту «дурнуватим».

Українці також уже встигли розкритикувати Радіодиктант національної єдності 2025. Вони скаржаться на швидкий темп читання диктанту Наталією Сумською.

Також «Главком» розповідав про те, що до радіодиктанту національної єдності 2025 долучився міністр освіти й науки Оксен Лісовий. Перед початком міністр зізнався, що хвилюється і взяв запасну ручку.