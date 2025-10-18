Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Аграрій із Одещини перетворив пустир на гранатовий сад

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Аграрій із Одещини перетворив пустир на гранатовий сад
За всі роки Михайло Цонков не продав жодного граната, увесь врожай він роздає друзям, знайомим і всім охочим
фото: suspilne.media

У саду Михайла Цонкова ростуть три різні сорти граната

 

У селі Котловина Одеської області місцевий аграрій Михайло Цонков перетворив колишній пустир на гранатовий сад, який назвав на честь своєї онучки. За кілька років чоловік виростив понад 50 кущів гранату, які не потребують хімічної обробки та дають плоди вагою до 900 грамів. Увесь врожай власник саду віддає людям безкоштовно. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Аграрій облаштував сад на місці занедбаної території. За його словами, раніше там стояла техніка.

Михайло Цонков, аграрій з Одещини
Михайло Цонков, аграрій з Одещини
фото: suspilne.media

«Я взяв, почистив територію і посадив сад. Я завжди люблю, щоб скрізь був порядок. Тому взяв і привів цю територію до ладу», – розповів Михайло.

На сьогодні у саду росте 52 кущі гранату. З них лише вісім штук аграрій купив, решту виростив самостійно.

Гранатовий сад, який посадив аграрій
Гранатовий сад, який посадив аграрій
фото: suspilne.media

«У той рік у мене народилася онучка Маша. І спонтанно я назвав його «Машин сад». І ось так він всюди у мене йде як «Машин сад», – зазначив Михайло Цонков.

Він додав, що особливістю його гранатів є повна відсутність хімічної обробки. За словами Михайла, рослини не потребують ні фунгіцидів, ні пестицидів:

«Цей гранат не має ні хвороб, ні шкідників. Я його просто посадив і він росте. Росте гранат від 60 до 150 років на одному і тому ж місці. Кущі виростають до п'яти метрів у висоту. Ніякого догляду не потрібно. Це чиста органіка».

У саду Михайла Цонкова ростуть три різні сорти. Є червоний гранат із темним листям – солодкий і смачний всередині. А є сорти білого кольору – кислуваті, але багаті на залізо, підкреслив аграрій.

Плоди граната
Плоди граната
фото: suspilne.media

«Червоний гранат відрізняється, у нього темне листя і плоди у нього менші, вони всередині червоні, і вони смачні. А білий гранат кислуватий. Як кажуть азербайджанці, справжній гранат повинен бути кислим, тому що в кислому гранаті більше заліза», – сказав він.

Цвіте гранат поетапно – із травня до початку вересня. На одному кущі можна побачити і великі плоди, і зовсім маленькі, які зацвіли пізніше.

У саду Михайла Цонкова ростуть три різні сорти
У саду Михайла Цонкова ростуть три різні сорти
фото: suspilne.media

«Це не дерево, щоб не плутали. Це просто чагарник. І він дає 70-80 штук, по 700-800, навіть по 900 грамів виходить гранат. Це субтропічна культура, вона любить спеку. Якщо садити її, то потрібно садити, щоб з усіх боків було сонце і вітер. Якщо в перший рік вона вимагає поливу, то в інші роки вона не вимагає ніякого поливу», – прокоментував чоловік.

За всі роки Михайло Цонков не продав жодного граната. За словами аграрія, увесь врожай він роздає друзям, знайомим і всім охочим.

Михайло Цонков перетворив колишній пустир на гранатовий сад, який назвав на честь своєї онучки

«Я за стільки років ще жодного граната не продав. Все віддаю людям. Моїм друзям, дітям, онукам, онучкам. Людям, які приходять, дарую до 1000 штук гілочок. Люди садять їх і в Молдові, і у Вінницькій області. І тут люди, які мають по 50 гектарів саду, вони теж беруть і садять гранатовий сад», – резюмував Михайло.

Нагадаємо, яблука цього року знову не будуть дешевими і доступними фруктами для переважної більшості українців, як це було колись. Хоч неврожай у цьому сезоні був не таким значним, як роком раніше, тепер на формування цін суттєво впливає експортна складова, каже експерт.

Також у першому півріччі 2025 року десять найбільших компаній галузі сукупно отримали 118,1 млрд грн виручки. До топ-10 ввійшли експортери зерна та олійних культур, а також виробники м’яса птиці.

Читайте також:

Теги: фрукти Одещина рослини культура

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні сформувалася одна з найпотужніших у Європі олієпереробних галузей
Мито на експорт насіння – перший крок до економічної зрілості
14 жовтня, 14:05
У ДСНС повідомили, що в обох областях, на щастя, ніхто не постраждав
Нічна атака РФ: ДСНС опублікувала фото наслідків на півдні України
20 вересня, 09:01
Президентка Молдови: «Наш суверенітет, незалежність, цілісність і європейське майбутнє перебувають під загрозою»
Вторгнення на Одещину? Санду звернулась до нації з попередженням
23 вересня, 06:35
Наразі підрозділи ДСНС продовжують ліквідацію наслідків удару
На Одещині зруйновано винний завод: згоріло близько 100 тис. пляшок
28 вересня, 12:47
Унаслідок ударів постраждали пʼятеро людей
На Одещині спалахнули масштабні пожежі через атаку російських дронів
9 жовтня, 08:12
В місті активно проводяться ремонтно-відновлювальні роботи
Атака на Одещину: окупанти частково знеструмили область
12 жовтня, 08:52
Незвичайне явище на Одещині: вода забарвилася в рожевий, риба загинула
Рожева вода та масова загибель риби на Одещині: екологи взяли проби для аналізу
16 жовтня, 15:49
Через зачинені ворота церкви рідні та односельці змушені були відспівувати воїна просто надворі
На Одещині священник не дозволив відспівати загиблого воїна у храмі
19 вересня, 18:21
Воїна відспівали надворі
Священник не дозволив відспівати воїна у храмі. Московська церква знайшла для нього виправдання
21 вересня, 20:11

Новини

Аграрій із Одещини перетворив пустир на гранатовий сад
Аграрій із Одещини перетворив пустир на гранатовий сад
Вантажівка протаранила блокпост під Одесою: загинули військовослужбовці
Вантажівка протаранила блокпост під Одесою: загинули військовослужбовці
Труханов вивіз зі свого кабінету в міськраді дивани та килими – глава Одеської ОВА
Труханов вивіз зі свого кабінету в міськраді дивани та килими – глава Одеської ОВА
В Одесі врятовано унікальний артефакт Римської імперії (фото)
В Одесі врятовано унікальний артефакт Римської імперії (фото)
Лисак назвав перші кроки на посаді глави Одеської міської військової адміністрації
Лисак назвав перші кроки на посаді глави Одеської міської військової адміністрації
Рожева вода та масова загибель риби на Одещині: екологи взяли проби для аналізу
Рожева вода та масова загибель риби на Одещині: екологи взяли проби для аналізу

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
Сьогодні, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua