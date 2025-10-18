Аграрій із Одещини перетворив пустир на гранатовий сад

За всі роки Михайло Цонков не продав жодного граната, увесь врожай він роздає друзям, знайомим і всім охочим

У селі Котловина Одеської області місцевий аграрій Михайло Цонков перетворив колишній пустир на гранатовий сад, який назвав на честь своєї онучки. За кілька років чоловік виростив понад 50 кущів гранату, які не потребують хімічної обробки та дають плоди вагою до 900 грамів. Увесь врожай власник саду віддає людям безкоштовно. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Аграрій облаштував сад на місці занедбаної території. За його словами, раніше там стояла техніка.

Михайло Цонков, аграрій з Одещини фото: suspilne.media

«Я взяв, почистив територію і посадив сад. Я завжди люблю, щоб скрізь був порядок. Тому взяв і привів цю територію до ладу», – розповів Михайло.

На сьогодні у саду росте 52 кущі гранату. З них лише вісім штук аграрій купив, решту виростив самостійно.

Гранатовий сад, який посадив аграрій фото: suspilne.media

«У той рік у мене народилася онучка Маша. І спонтанно я назвав його «Машин сад». І ось так він всюди у мене йде як «Машин сад», – зазначив Михайло Цонков.

Він додав, що особливістю його гранатів є повна відсутність хімічної обробки. За словами Михайла, рослини не потребують ні фунгіцидів, ні пестицидів:

«Цей гранат не має ні хвороб, ні шкідників. Я його просто посадив і він росте. Росте гранат від 60 до 150 років на одному і тому ж місці. Кущі виростають до п'яти метрів у висоту. Ніякого догляду не потрібно. Це чиста органіка».

У саду Михайла Цонкова ростуть три різні сорти. Є червоний гранат із темним листям – солодкий і смачний всередині. А є сорти білого кольору – кислуваті, але багаті на залізо, підкреслив аграрій.

Плоди граната фото: suspilne.media

«Червоний гранат відрізняється, у нього темне листя і плоди у нього менші, вони всередині червоні, і вони смачні. А білий гранат кислуватий. Як кажуть азербайджанці, справжній гранат повинен бути кислим, тому що в кислому гранаті більше заліза», – сказав він.

Цвіте гранат поетапно – із травня до початку вересня. На одному кущі можна побачити і великі плоди, і зовсім маленькі, які зацвіли пізніше.

У саду Михайла Цонкова ростуть три різні сорти фото: suspilne.media

«Це не дерево, щоб не плутали. Це просто чагарник. І він дає 70-80 штук, по 700-800, навіть по 900 грамів виходить гранат. Це субтропічна культура, вона любить спеку. Якщо садити її, то потрібно садити, щоб з усіх боків було сонце і вітер. Якщо в перший рік вона вимагає поливу, то в інші роки вона не вимагає ніякого поливу», – прокоментував чоловік.

За всі роки Михайло Цонков не продав жодного граната. За словами аграрія, увесь врожай він роздає друзям, знайомим і всім охочим.

«Я за стільки років ще жодного граната не продав. Все віддаю людям. Моїм друзям, дітям, онукам, онучкам. Людям, які приходять, дарую до 1000 штук гілочок. Люди садять їх і в Молдові, і у Вінницькій області. І тут люди, які мають по 50 гектарів саду, вони теж беруть і садять гранатовий сад», – резюмував Михайло.

