Литовські активісти пікетували проти виступу російського хору, який гастролює в окупованому Криму

Саме цей хор бере участь у пропагандистських заходах, а також дає концерти в самому окупованому Криму

Група активістів та представників неурядових організацій провела в столиці Литви Вільнюсі акцію протесту проти виконавців, які дають концерти на окупованих територіях України.

Акція протесту пройшла біля одного зі столичних готелів під час концерту Патріаршого хору Московського Свято-Данилова монастиря.

За словами одного з організаторів протесту, члена Вільнюської української громади Алекса Матвєєва, сенс акції полягає в тому, щоб спонукати приватний сектор не співпрацювати з виконавцями, що підтримують ворожі політичні режими.

«Саме цей хор бере участь у пропагандистських заходах – наприклад, з нагоди чергової річниці окупації Криму, а також дає концерти в самому Криму. Наскільки мені відомо, державні установи відмовилися організовувати їхній виступ, і з цього приводу, як ми знаємо, навіть була зустріч з міністром культури. Але в даному випадку ми хочемо звернутися до приватних організаторів, оскільки мені здається, що вони цього сигналу, який посилає влада, ще не зрозуміли і, схоже, не хочуть розуміти», – пояснив Матвєєв в інтерв'ю Радіо LRT.

Нагадаємо, третього жовтня у Вільнюсі в Національній філармонії мав відбутися концерт відомого російського піаніста Миколи Луганського. Однак як повідомив художній керівник і дирижер Литовського державного симфонічного оркестру Гінтарас Ринкявичюс, який і запросив піаніста в Литву, виступ скасовано нібито «через проблеми зі здоров‘ям соліста».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Литва планує передати українській армії бронежилети і балістичні пояси. Загальна сума спорядження складе понад €677 тис.