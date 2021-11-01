Легендарна українська співачка після 50 років шлюбу вигнала чоловіка з дому

Хоч пара у шлюбі із 1971 року, зараз між ними немає тепла та душевного спілкування

Ніна Матвієнко розійшлася з Петром Гончаром і розповіла деталі розриву

Народна артистка України Ніна Матвієнко відверто розповіла про своє подружнє життя. Так, 74-річна знаменитість приголомшила, що більше не живе з батьком її трьох дітей, Петром Гончаром. Про це вона поділилася у програмі «Позаочі», інформує ТСН.

За словами, знаменитості, вона сама стала ініціаторкою розриву та попросила художника виїхати з їхнього будинку та переселитися на дачу на Київщині. Пара у шлюбі 50 років.

«Я його попросила покинути мене. Він вважав, що він ще має своє життя, яке вибрав. Не було жодного скандалу, нічого. Тут було розуміння, що від нього вже жодної користі в домі. Як з козла молока. Я сказала: «Кажи людям, що я погана, чи те щось таке. Говори, що хочеш». Але всі кажуть, що він мене покинув», – поділилася Ніна Митрофанівна.

Артистка додала, що їй більше не болить це питання. Матвієнко набридло все життя забезпечувати сім'ю й чоловіка. Тому виконавиця наважилася зняти з себе цей тягар.

«Я все життя була, як чоловік, забезпечувала сім'ю. Так навіщо воно на старість ще? У нього ніколи не було коштів. Ми жили на одну мою зарплату до 60 років. Але це була не його провина, тому що батько був українським патріотом, збирав ікони, хоча і був комуністом, у нього забрали партійний квиток. І вже сину не було дороги через те, що сталося з батьком», – розповіла зірка.

Втім, вона запевнила, що ніколи не сварилася з Петром через те, що він не заробляв. Спершу Ніна думала, що щастя – це лише чоловік та діти. Але, за її словами, декілька разів він її дуже підводив. Одну з образ вона запам'ятала на все життя.

«Якось діти хворіли, а мені треба було йти на концерт ідеологів. Я йду на репетицію, а він тікає з дому, наздоганяє мене і каже: «Я не буду теж з дітьми сидіти. Вони хворі, то ти сиди з ними». Через це я 16 років була невиїзною за кордон…Бо я не прийшла на цей концерт. Мене здали», – заявила знаменитість.

Ніна Митрофанівна додала, що зараз між нею та чоловіком немає тепла та душевного спілкування.

Зауважимо, що цього року Ніна Матвієнко та Петро Гончар святкували «золоте весілля». Пара одружилася 5 березня 1971 року.

Нагадаємо, раніше народна артистка України розказала, скільки пенсії отримує та розсекретила суму найбільшого гонорару в житті.