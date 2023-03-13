Міністр Ткаченко і директорка опери: Юрій Макаров розповів, хто пропонував змінити Шевченківську премію

Ідея з врученням додаткових премій звучала від декількох осіб, безпосередньо перед прийняттям остаточного рішення щодо цьогорічних лауреатів Шевченківської премії

Ідея з врученням додаткових премій звучала з вуст шести осіб перед зустріччю у Офісі президента України. Про це у інтерв'ю «Главкому» розповів голова комітету Шевченківської премії Юрій Макаров.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Назвати імена не можу, бо не хочу підставляти людей. Скажу лише, що їх було близько шести. За два дні до зустрічі з президентом, ми майже раптово перетнулися з міністром (Олександром Ткаченком – міністром культури та інформаційної політики) і від нього я теж почув цю думку. Потім ця думка прозвучала у передбаннику ситуаційної кімнати в Офісі президента, куди ми прийшли заздалегідь і чекали на зустріч із головою держави» зазничив Юрій Макаров. За його словами, аналогічні пропозиції прозвучали і безпосередньо під час зустрічі із очільником держави, зокрема і від директорки Одеської опери Надії Бабич, це чули кільканадцять людей.

Раніше голова комітету Шевченківської премії Юрій Макаров озвучив причини скандалів навколо вручення цьогорічної премії. Він вбачає, що у скандалу, який нині розгорівся, три причини. «Перша – це експромт з мого боку, я не до кінця все продумав. Друга – бюрократія. Указ може бути тільки один: неможливо тією самою премією нагородити спочатку сьогодні, а потім через два місяці. Третя – помилки в комунікації та страшенно низький рівень довіри, нульовий соціальний капітал у суспільстві», – сказав голова комітету Шевченківської премії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 2023 рік став першим в історії, коли у День народження Тараса Шевченка, 9 березня, не було вручено Шевченківську премію. Більше того, на сайті комітету Премії, який організовує конкурсний відбір, перелік цьогорічних лауреатів було опубліковано із кількаденною затримкою, при тому, що останній тур конкурсу відбувся ще 15 лютого.

Причина – голові комітету Шевченківської премії Юрію Макарову здалося неправильним, що через правила конкурсу у цьогорічному змаганні не змогли взяти участь роботи, написані вже під час повномасштабного вторгнення. Адже за положенням Премії, у змаганні мають право брати участь твори, оприлюднені не пізніше, ніж за півроку до подання.

У суботу члени комітету Шевченківської премії провели віртуальне засідання, на якому вирішили таки оприлюднити прізвища лауреатів цьогорічної премії, що і було зроблено. А ще через день Юрій Макаров написав, що звільняється з посади голови комітету Шевченківської премії.