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Юрій Макаров розповів про три причини скандалу навколо Шевченківської премії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Юрій Макаров розповів про три причини скандалу навколо Шевченківської премії
фото: з відкритих джерел

Голова комітету Шевченківської премії Юрій Макаров озвучив причини скандалів навколо вручення цьогорічної премії 

Бажання цьогоріч відзначити людей Шевченківською премією  було сприйнято українським спільством як черговий скандал та зрада. Про це у інтерв'ю «Главкому» розповів голова комітету Шевченківської премії Юрій Макаров. 

«Внаслідок своєї наївності, я не розраховував, що таке нібито бездоганне бажання відзначити людей, які на це заслуговують, які на своїй ділянці долучилися до перемоги, буде сприйматися як суцільна зрада та інтрига Офісу президента», – розповів Макаров.

Він вбачає, що у скандалу, який нині розгорівся, три причини. «Перша – це експромт з мого боку, я не до кінця все продумав. Друга – бюрократія. Указ може бути тільки один: неможливо тією самою премією нагородити спочатку сьогодні, а потім через два місяці. Третя – помилки в комунікації та страшенно низький рівень довіри, нульовий соціальний капітал у суспільстві», – вважає голова комітету Шевченківської премії. Він також зазначив, що на сьогодні  хто б що не зробив, його відразу підозрюють у зраді, або у роботі на владу, чи якусь політичну силу.

Нагадаємо, навколо Національної премії України імені Тараса Шевченка розгорівся скандал. Одним із лауреатів став літературознавець Михайло Назаренко. Причиною скандалу те, що у 2021 році він долучився до перекладу книг російською.

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Теги: зрада Михайло Назаренко Юрій Макаров премія Шевченківська премія скандал

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