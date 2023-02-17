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Мовний скандал: власник кафе вигнав відвідувачку за прохання обслуговувати українською

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Мовний скандал: власник кафе вигнав відвідувачку за прохання обслуговувати українською
У Одеському кафе вивіски та меню російською мовою
фото: скрін із відео з соцмереж

Через відмову спілкуватися державною мовою на господаря закладу чекає покарання

Черговий скандал на мовному ґрунті вибухнув в Одесі – в одному із закладів громадського харчування власник відмовився обслуговувати відвідувачку українською мовою. Про це жінка повідомила на своїй сторінці в TikТok. 

Між відвідувачкою та господарем кафе відбулася сварка, причиною якої стало спілкування чоловіка російською мовою. Але замість того, щоб перейти на державну мовою, власник вважав за краще вступити в суперечку.

«Я можу і відмовити в обслуговуванні. Я господар кафе», – заявив власник закладу у відповідь на прохання спілкуватися українською мовою.

Чоловік відмовився говорити державною мовою, оскільки «він її погано знає» й розповів, що навчався у російській школі, тому говоритиме російською мовою. Власник кафе також пригрозив вигнати дівчину із закладу.

Далі відвідувачку попросили піти через те, що кафе нібито вже закривається. Також на кадрах можна побачити, що меню написано російською.

Блогерка через відмову в обслуговуванні державною мовою написала заяву у поліцію.

Щодо власника закладу Cafe de Fleur у Одесі, який вигнав відвідувачку через прохання обслуговувати українською, вживатимуть заходів.

Зауважимо, відповідно до ст. 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» обслуговування за замовчуванням повинно бути державною мовою.

«Виганяти клієнтку із закладу за прохання обслуговувати державною – це більше, ніж просто порушення законодавства. Гадаю, власник кафе сьогодні сповна відчув реакцію суспільства на подібне. Водночас порушення не залишилося непоміченим і в секретаріаті Уповноваженого із захисту державної мови і ми вже вживаємо відповідних заходів щодо безпосереднього порушника», – повідомила представниця Уповноваженого із захисту державної мови по півдню Ярослава Вітко-Присяжнюк.

Жінка, яку вигнали із закладу та яка поширила відео, – голова відділу захисту та опанування мови громадської організації «Робимо Вам Нерви».

Раніше повідомлялося, що у «Сільпо» в Кропивницькому спалахнув мовний скандал: продавчиня відмовилась обслуговувати українською мовою та назвала покупця «нацисткою». Працівницю звільнили. 

До слова, колишній позаштатний радник Офіса президента України Олексій Арестович взявся порівнювати українську мову та ґвалтування. Таким чином він хотів показати, що російську мову не можна визнавати «мовою агресора» – Арестович втрапив у новий мовний скандал: реакція соцмереж.

Читайте також: Якщо відмовилися обслуговувати українською: покрокова інструкція, як діяти
Теги: українська мова скандал

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