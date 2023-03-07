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Агенти Кремля влаштували під посольством України в Бухаресті провокацію

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Агенти Кремля влаштували під посольством України в Бухаресті провокацію
фото з відкритих джерел

Прихильники російського диктатора піддмухують непорозуміння між Україною та Румунією, намагаючись спровокувати між двома країнами справжній скандал

У Бухаресті, біля українського посольства, агенти Кремля влаштували проросійську акцію. Купка людей вийшли з закликами зупинити «агресію України на Дунаї» в понеділок, 6 березня. Про це повідомляє «Главком».

Учасники дійства мали з собою підготовлені плакати. Організатор акції – юрист Дан Чітік (Dan Chitic), відомий своїми пропагандистськими виступами на тему заборони абортів, заявами проти вакцинації тощо. 

Після повномасштабного вторгення РФ в Україну, Чітік «перезувся» й почав регулярно висловлюватися з приводу військової агресії Росії, називаючи її «спеоперацією», та розповідає про швидку перемогу Путіна на своїх сторінках у соцмережах.

Також в акції взяла участь сумнозвісна сенаторка румунського парламенту Діана Шошоака (Diana Șoșoacă ), одна із головних прихильниць руху антиковіда й затята подруга російських дипломатів.

Шошоака, своєю чергою, неодноразово піддавалася критиці з боку румунських ЗМІ за її зв'язки з Росією, у той час як російське державне інформаційне агентство Sputnik, яке має й румуномовну редакцію, назвало її «румунським політиком 2021 року». 

Крім того, у березні 2022 року, в розпал російського вторгнення в Україну, Шошоака разом із трьома іншими парламентаріями зустрілась з послом Росії в Бухаресті щодо «меморандуму, пов’язаного з Бухарестським миром», обговорюючи «позицію нейтралітету Румунії», при цьому жодних заяв чи то парламент Румунії, чи то відповідні відомства не робили.

Утім, проросійські агенти впливу піддмухують непорозуміння між Україною та Румунією, який розгортається в інформаційному просторі, намагаючись спровокувати між двома країнами справжній скандал.

Нагадаємо, Україна поглибила дно у дельті Дунаю, це необхідно для обслуговування портами більшого обсягу вантажів. У свою чергу уряд Румунії звернувся до України з проханням негайно припинити всі днопоглиблювальні роботи в дельті Дунаю, якщо вони не стосуються поліпшення судноплавства.

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Теги: Румунія агенти впливу посольство скандал Україна російські агенти

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