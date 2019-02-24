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    Культура

    Місце Maruv на Євробаченні в Ізраїлі. Прогноз букмекерів

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    Одна з букмекерських контор прогнозує для Анни Корсун 4 місце - Місце Maruv на Євробаченні в Ізраїлі. Прогноз букмекерів
    Одна з букмекерських контор прогнозує для Анни Корсун 4 місце

    Букмекери спрогнозували, яке місце може зайняти Maruv на Євробаченні в Ізраїлі

    Букмекери оцінили шанси української співачки Maruv на перемогу на конкурсі Євробачення, який відбудеться у травні в Ізраїлі. Зокрема, букмекерська контора bet365 прогнозує, що Maruv займе 4 місце за підсумками фіналу.

    Відповідно до найновіших даних за 24 лютого, контора приймає ставки на перемогу Maruv 10/1. Представницю України випереджають конкурсанти з Італії (9/1), Швеції (11/2) та Росії (3/1), якому пророчать перемогу на конкурсі.

    Зазначимо, відповідно до цих даних, шанси між третім і четвертим місцем відрізняються незначно, як і між першим та другими місцями.

    Скріншот ставок bet365
    Скріншот ставок bet365

    За даними сайту eurovisionworld.com, 22 лютого Україна займала 14 позицію. Вранці 24 лютого після відбору шанси на перемогу у конкурсі в Ізраїлі оцінювались для Maruv у 4%, ввечері – 5%. Шанси на перемогу Росії оцінюються у 15%.

    Зазначимо, Росію цьогоріч на конкурсі буде представляти Сергій Лазарєв. Під час телевізійного проекту «Голос країни» у 2014 році співачка Maruv, яка тоді виступала під своїм ім’ям Анна Корсун була в команді саме цього російського виконавця.

    Bet365 Group Ltd є британською компанією. bet365 має понад 35 мільйонів клієнтів у всьому світі. У компанії працює близько 4300 осіб. Її дохід у 2017 році орієнтовно склав 2,3 мільярди фунтів стерлінгів.

    Раніше телеканал UA: Перший заявив, що українська співачка Maruv може представити Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2019» в Ізраїлі, якщо виконає умову, прописану в договорі, наданому для підписання суспільним мовником, який здійснює остаточний вибір артиста для виступу. Вона полягає у скасуванні гастролей в РФ

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