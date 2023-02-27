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Митець зі Швейцарії підсвітив будівлю Ради до річниці вторгнення (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Митець зі Швейцарії підсвітив будівлю Ради до річниці вторгнення (фото)
Світлова проєкція на будівлі парламенту
фото: Facebook/Ruslan Stefanchuk

На стінах парламенту з'явилися синьо-жовті кольори, українська символіка, військові ЗСУ та навіть леопард

У межах мистецького туру швейцарця Геррі Гофштеттера «Вшанування пам'яті. Світло для надії» на будівлі Верховної Ради з’явилися світлові проєкції з українськими державними символами та іншими знаковими зображеннями. Про це вчора, 26 лютого, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Акція присвячена роковинам повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

«Я вдячний за цю солідарність. За те, що кольори нашої свободи та незламності сяють так яскраво», – підписав світлини Стефанчук. 

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Світлові проєкції на будівлі парламенту
фото: Facebook/Ruslan Stefanchuk
Геррі Хофштеттер – усесвітньо відомий митець зі Швейцарії. Своїми роботами він хоче довести, що варто жити, щоб підтримувати та захищати планету Земля та її довкілля. Його відомими роботами є, наприклад, освітлення гори Маттерхорн у Швейцарії як акція солідарності з Церматта для світу у глобальному карантині 2020 року через Covid-19. Геррі також створив найбільший витвір мистецтва у світі. 22 лютого 2022 року, у китайський рік Тигра, він спроєктував тигра довжиною 5,3 км на північній стороні Айгера в Швейцарії – Тигр на Айгері.

Нагадаємо, що з 22 по 27 лютого швейцарський світловий художник Геррі Хофштеттер в межах арт-туру містами України «Вшанування пам'яті. Світло для надії» підсвічував будівлі й пам’ятники до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він уже пісвітив будівлі львівської Ратуші, вокзалу, Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла та Львівської національної опери.

До слова, минулого року Геррі Хофштеттер приїжджав на Різдво до Києва, аби подарувати українцям світло надії. Його арт-тур мав великий успіх в Україні.

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