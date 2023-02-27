Митець зі Швейцарії підсвітив будівлю Ради до річниці вторгнення (фото)

На стінах парламенту з'явилися синьо-жовті кольори, українська символіка, військові ЗСУ та навіть леопард

У межах мистецького туру швейцарця Геррі Гофштеттера «Вшанування пам'яті. Світло для надії» на будівлі Верховної Ради з’явилися світлові проєкції з українськими державними символами та іншими знаковими зображеннями. Про це вчора, 26 лютого, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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Акція присвячена роковинам повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

«Я вдячний за цю солідарність. За те, що кольори нашої свободи та незламності сяють так яскраво», – підписав світлини Стефанчук.

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Світлові проєкції на будівлі парламенту фото: Facebook/Ruslan Stefanchuk

Геррі Хофштеттер – усесвітньо відомий митець зі Швейцарії. Своїми роботами він хоче довести, що варто жити, щоб підтримувати та захищати планету Земля та її довкілля. Його відомими роботами є, наприклад, освітлення гори Маттерхорн у Швейцарії як акція солідарності з Церматта для світу у глобальному карантині 2020 року через Covid-19. Геррі також створив найбільший витвір мистецтва у світі. 22 лютого 2022 року, у китайський рік Тигра, він спроєктував тигра довжиною 5,3 км на північній стороні Айгера в Швейцарії – Тигр на Айгері.

Нагадаємо, що з 22 по 27 лютого швейцарський світловий художник Геррі Хофштеттер в межах арт-туру містами України «Вшанування пам'яті. Світло для надії» підсвічував будівлі й пам’ятники до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він уже пісвітив будівлі львівської Ратуші, вокзалу, Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла та Львівської національної опери.

До слова, минулого року Геррі Хофштеттер приїжджав на Різдво до Києва, аби подарувати українцям світло надії. Його арт-тур мав великий успіх в Україні.