На фронті загинув відомий український актор
Богдан Колесник грав у театрі «Особистості» та знявся у низці серіалів
На фронті загинув відомий актор театру та кіно Богдан Колесник. Про це повідомила кастинг-директорка Алла Самойленко.
«Загинув актор Богдан Колесник», – написала вона на своїй сторінці у Facebook.
Також інформацію підтвердила керівник Театру «Особистості» Марія Писаренко.
«Це просто не день... а... немає слів! На фронті загинув актор Богдан Колесник. Який також працював колись у Театр «Особистості», – написала вона.
Актору було 36 років, він народився у Кривому Розі. Закінчив Київський театральний університет імені Карпенка-Карого. Працював у театрах «Біла Ворона», «Особистості», в Луганському академічному театрі. Колесник брав участь у зйомках серіалів «СуперКопи», «Опер за викликом», «Топтун», «Маестро» та «Виходьте без дзвінка».
Після початку повномасштабного російського вторгнення актор долучився до ТрО, а згодом потрапив на передову.
Раніше в автокатастрофі загинув український актор столичного Молодого театру Роман Новак.
Коментарі — 0