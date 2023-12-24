На фронті загинув відомий український актор

Актору було 36 років, він народився у Кривому Розі

Богдан Колесник грав у театрі «Особистості» та знявся у низці серіалів

На фронті загинув відомий актор театру та кіно Богдан Колесник. Про це повідомила кастинг-директорка Алла Самойленко.

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«Загинув актор Богдан Колесник», – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Також інформацію підтвердила керівник Театру «Особистості» Марія Писаренко.

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«Це просто не день... а... немає слів! На фронті загинув актор Богдан Колесник. Який також працював колись у Театр «Особистості», – написала вона.

Актору було 36 років, він народився у Кривому Розі. Закінчив Київський театральний університет імені Карпенка-Карого. Працював у театрах «Біла Ворона», «Особистості», в Луганському академічному театрі. Колесник брав участь у зйомках серіалів «СуперКопи», «Опер за викликом», «Топтун», «Маестро» та «Виходьте без дзвінка».

Після початку повномасштабного російського вторгнення актор долучився до ТрО, а згодом потрапив на передову.

Раніше в автокатастрофі загинув український актор столичного Молодого театру Роман Новак.