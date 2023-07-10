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Мурал суперзірки української естради прикрасив школу в Тернополі (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Мурал суперзірки української естради прикрасив школу в Тернополі (фото)
Яремчука змалювали з фотографії та використали фасадні фарби, які стійкі до сонця та вологи
фото з відкритих джерел

Розмір муралу із зображенням Назарія Яремчука – п’ять метрів заввишки і чотири завширшки

На фасаді Тернопільської школи-ліцею №6 імені Назарія Яремчука з'явився п’ятиметровий мурал з портретом легендарного співака. Намалював стінопис місцевий художник Микола Кафтан. Про це повідомляє «Суспільне».

Як розповів директор закладу Олександр Остапчук, реалізувати цей проєкт вирішили учні школи.

Мурал суперзірки української естради прикрасив школу в Тернополі (фото) фото 1
Процес створення муралу
Процес створення муралу
фото: Суспільне

Яремчука змалювали з фотографії та використали фасадні фарби, які стійкі до сонця та вологи.

«Розмір портрета – п’ять метрів заввишки і чотири завширшки. Порадилися з директором, вибрали, який образ Назарія Яремчука найбільш впізнаваний. Складність полягає в тому, що розмір ока, приміром, має пів метра. Коли малюєш зблизька, то загального портрета не бачиш, і відійти не можу, бо тут риштування. Мушу збігати вниз, дивитися знизу загальний вигляд. Потім ще мушу зняти оці перекриття дерев’яні, бо вони теж заважають. Я звик, малюючи портрет на полотні, завжди бачити загальний образ, а тут бачу тільки маленькими частинками», – говорить художник Кафтан.

Як зазначило керівництво школи, створити мурал хотіли ще до великої війни. Проте через війну фінансування припинили й відновили його тільки тепер.

«Окрім того, що є музей Назарія Яремчука, ми хотіли створити пам’ятник. Оскільки не знайшли людей, які могли б передати обличчя співака в камені, в бронзі чи будь-якому іншому матеріалі, то вирішили зупинитися на такому варіанті. Вважаємо, що це потрібно дітям для патріотичного виховання і розуміння того, хто такі великі українці», – каже директор школи.

Назарій Назарович Яремчук (30 листопада 1951 – 30 червня 1995) – український естрадний співак (тенор). Народний артист УРСР (1987). Герой України. Батько співака і композитора, заслуженого артиста України Назарія Яремчука-молодшого та співака, заслуженого артиста України Дмитра Яремчука, а також співачки Марії Яремчук.

Відомий насамперед виконанням українських пісень: «Незрівняний світ краси», «Чуєш мамо», «Якщо мине любов», «Батько і мати», «Зачаруй», «А матіоли цвіт» «Червона рута», «Водограй», «Смерекова хата», «Стожари», «Гай, зелений гай», «Родина», «Я піду в далекі гори», «Пісня буде поміж нас», «Писанка», «Гей ви, козаченьки», «Я ще не все тобі сказав» та інші. 30 червня 1995 року після довготривалої хвороби Назарій Яремчук помер у Чернівцях.

За 43 роки життя Назарій Яремчук записав понад 150 пісень.

Нагадаємо, що в центрі Києва з’явився мурал із написом «Слава Україні. Героям Слава». Він присвячений пам’яті всіх загиблих під час війни. На стінописі зображений Герой України Олександр Мацієвський, який був розстріляний росіянами після слів «Слава Україні!».

Теги: школа Тернопіль співак

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