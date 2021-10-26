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    Національний художній музей створить цифрову NFT-колекцію українського мистецтва (фото)

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    Полотна &laquo;оживуть&raquo; в онлайн-форматі - Національний художній музей створить цифрову NFT-колекцію українського мистецтва (фото)
    Полотна «оживуть» в онлайн-форматі
    фото NAMU

    NFT-колекція працюватиме на основі технології блокчейну і матиме п'ять ступенів рідкості

    Національний художній музей України у співпраці зі стартапом STAMPSDAQ випустить цифрову NFT-колекцію українського мистецтва, яку виставлять на продаж. Про це музей повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «Сучасна цифрова доба відкриває нові можливості, і музей не стоїть осторонь, а готовий експериментувати, щоб українське мистецтво стало ще ближчим до глядача», - йдеться в повідомленні.

    Музейники повідомили, що вже на початку 2022 року після офіційного запуску торгового майданчика STAMPSDAQ усі охочі зможуть придбати NFT-версії картин Олександра Мурашка, Олександри Екстер, Всеволода Максимовича, Миколи Пимоненка та багатьох інших класиків українського мистецтва.

    Музей показав деякі з оригіналів робіт, які увійшли до NFT-колекції.

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    Національний художній музей створить цифрову NFT-колекцію українського мистецтва (фото)
    Національний художній музей створить цифрову NFT-колекцію українського мистецтва (фото)
    Національний художній музей створить цифрову NFT-колекцію українського мистецтва (фото)
    Національний художній музей створить цифрову NFT-колекцію українського мистецтва (фото)

    Також в музеї розповіли, що NFT-колекція працюватиме на основі технології блокчейн і буде мати 5 ступенів рідкісності: звичайний, рідкісний, супер рідкісний, ультра рідкісний і унікальний. Рівні неповторності відрізнятимуться анімаційними елементами у кожній роботі. Інакше кажучи, відомі полотна NAMU оживуть на екранах ваших гаджетів, що буде абсолютно новим досвідом.

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    Теги: мистецтво
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    Національний художній музей створить цифрову NFT-колекцію українського мистецтва (фото)