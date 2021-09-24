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    Стіни та стеля уражені грибком: руйнується музей Шевченка у Каневі (фото, відео)

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    Вологість в музеї впливає на збереження фондів - Стіни та стеля уражені грибком: руйнується музей Шевченка у Каневі (фото, відео)
    Вологість в музеї впливає на збереження фондів
    Фото: tamtour.com.ua

    Грошей, виділених у межах програми «Велике будівництво», заледве вистачить на гідроізоляцію

    Музей Тараса Шевченка, що у Каневі, щодня руйнується та потребує термінової реставрації. Про це розповіла «Суспільному» виконувачка обов'язків генерального директора Шевченківського національного заповідника Валентина Коваленко.

    Стіни та стеля у цих будівлях полущені й уражені грибком, вологість впливає і на збереження фондів, і на здоров'я працівників та відвідувачів, зауважила пані Валентина.

    Також вщент заіржавіли навіть металеві двері. І це за шість років після встановлення. Приміщення колишньої кав'ярні для відвідувачів музею також в аварійному стані.

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    Стіни та стеля уражені грибком: руйнується музей Шевченка у Каневі (фото, відео)
    Стіни та стеля уражені грибком: руйнується музей Шевченка у Каневі (фото, відео)
    Стіни та стеля уражені грибком: руйнується музей Шевченка у Каневі (фото, відео)
    Стіни та стеля уражені грибком: руйнується музей Шевченка у Каневі (фото, відео)
    Стіни та стеля уражені грибком: руйнується музей Шевченка у Каневі (фото, відео)

    У такому ж стані й дві виставкові зали, розташовані теж на цокольному поверсі, розповіла завідувачка відділу охорони пам'яток історії, культури та природи Віта Дзима. За її словами, у 2003-2010 роках на Тарасовій горі проходили, згідно з постановами Кабміну та указу Президента, масштабні ремонтно-реставраційні роботи.

    «Площа музею збільшилася вдвічі від того, що зробили ці підземні площі, мансардний поверх, але в результаті не якісно виконаних гідроізоляційних робіт ми відразу, в листопаді, після здачі в експлуатацію будинку музею Шевченка, почали відчувати проблеми, пов'язані з надмірними опадами», – зазначила Дзима.

    Під загрозою руйнації і підземні прибудови.

    У межах програми «Велике будівництво» цьогоріч заповідник отримав шість мільйонів 609 тисяч гривень на виготовлення науково-проєктної документації та дослідження прорахунків попередньої. Усього на проєкт мають спрямувати 16 з половиною мільйонів гривень, розповіла виконувачка обов'язків гендиректора заповідника Валентина Коваленко.

    «Цього не вистачить. Можливо, вистачить тільки на гідроізоляцію», – зауважила вона.

    Нагадаємо, науковці створили творчу репродукцію голосу українського поета і художника, автора культового «Кобзаря» Тараса Григоровича Шевченка.

    До слова, у мережі посміялися із Зеленського, який у пості про Шевченка виставив не те фото.

    Теги: будівництво Тарас Шевченко музей
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    Стіни та стеля уражені грибком: руйнується музей Шевченка у Каневі (фото, відео)