Народна артистка України Ірина Білик зібралась у Донецьк?

«Дуже скоро ви всі будете на моїх концертах у Донецьку», — пообіцяла артистка у фіналі свого чергового концерту в рамках великого туру

Народна артистка України Ірина Білик під час свого всеукраїнського туру «Без гриму. Найкраще. Про Кохання» зробила обнадійливу заяву. Під час виступу у прифронтових містах, зокрема у Краматорську, вона висловила надію, що вже зовсім скоро всі глядачі зможуть побачити її в Донецьку. Це вона сказала після того, як на сцену їй виніс букет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ірина Білик

«Дуже скоро ви всі будете на моїх концертах у Донецьку», — пообіцяла артистка у фіналі свого чергового концерту в рамках великого туру

Народна артистка України Ірина Білик під час свого всеукраїнського туру «Без гриму. Найкраще. Про Кохання» зробила обнадійливу заяву. Під час виступу у прифронтових містах, зокрема у Краматорську, вона висловила надію, що вже зовсім скоро всі глядачі зможуть побачити її в Донецьку. Це вона сказала після того, як на сцену їй виніс букет боєць АТО.

Раніше повідомлялося, що народна артистка України Ірина Білик дала відповідь львівським активістам, які погрожують зірвати її концерт 6-го березня.

Напередодні громадські активісти Львова здійснили переговори з керівництвом Львівської опери та продюсером Ірини Білик щодо умов, які має виконали співачка, щоб її концерт у Львові таки відбувся.

Активісти наголосили, що виступ співачки, яка гастролювала Росією в той час, коли в Україні іде війна, не викличе громадського супротиву, якщо вона чітко скаже своїм шанувальникам, що Росія – це країна-агресор, а Крим і Донбас – окуповані нею території.

Нагадаємо, всеукраїнський концертний тур Ірини Білик «Без гриму. Найкраще. Про Кохання» стартував 1 лютого. У столиці співачка планує виступити 11, 12 та 13 квітня.