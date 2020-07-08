Наймолодша народна артистка незалежної України очолила балетну трупу Національної опери
Керівництво Національної опери України запропонувало очолити балет театру Олені Філіп'євій
Виконувачкою обов’язків художнього керівника балету Національної опери України призначена народна артистка України Олена Філіп’єва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівництво театру.
Впродовж тривалого часу балетна трупа Національної опери України працювала без художнього керівника, на базі ресурсів, накопичених попередніми очільниками. Як відомо, Аніко Рехвіашвілі, яка очолювала балет Національної опери, пішла з життя 16 листопада 2019 року. З тих пір ця посада була вакантною. Хоча претендентів на посаду керівника балету першого музичного театру країни завжди було чимало.
Сьогодні керівництво Національної опери України запропонувало очолити балет театру Олені Філіп'євій, народній артистці України, примі-балерині театру.
«8 липня виконувачкою обов’язків художнього керівника балету Національної опери України призначена уславлена зірка світового балету, народна артистка України Олена Філіп’єва, шанована в колективі, добре знана широкому колу професіоналів та поціновувачів вітчизняного балетного мистецтва не лише в Україні, але й далеко за її межами, - коментує «Главкому» таке рішення Петро Чуприна, генеральний директор Національної опери України. - Попри спокусливі пропозиції працювати в найпрестижніших балетних трупах світу, Олена Філіп’єва була й залишається відданою рідній українській сцені вже понад 30 років. Масштаб творчої особистості Олени Філіп’євої як визнаного, безумовного авторитета у світі балету, сподіваємося, буде запорукою подальшого піднесення славетної трупи нашого театру».
На думку театрального критика Олега Вергеліса, таке рішення є політичним і стратегічним. Філіп'єву знають у трупі, у неї великий авторитет, серед колег, з нею прийнято рахуватися, вона тактовyа розумна талановита людина і гарна жінка, а у новітній історії української сцени Філіп'єва є наймолодшою артисткою незалежної України (почесне звання балерина отримала ще 1993 року, коли балерині було 23 роки). Серйозні міжнародні контакти та її статус у балетному світі дозволять новій керівниці у майбутньому вибудувати цікаву репертуару перспективу театру, запрошуючи в нові проєкти європейських зірок сучасного балету і одночасно зберігаючи кращі традиції класичного балету в Україні.