Наймолодша народна артистка незалежної України очолила балетну трупу Національної опери



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Олена Філіп'єва працює в балетній трупі Національного академічного театру опери та балету України ім. Т.Г. Шевченка з 1988 року

Керівництво Національної опери України запропонувало очолити балет театру Олені Філіп'євій

Виконувачкою обов’язків художнього керівника балету Національної опери України призначена народна артистка України Олена Філіп’єва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівництво театру.

Впродовж тривалого часу балетна трупа Національної опери України працювала без художнього керівника, на базі ресурсів, накопичених попередніми очільниками. Як відомо, Аніко Рехвіашвілі, яка очолювала балет Національної опери, пішла з життя 16 листопада 2019 року. З тих пір ця посада була вакантною. Хоча претендентів на посаду керівника балету першого музичного театру країни завжди було чимало.

Сьогодні керівництво Національної опери України запропонувало очолити балет театру Олені Філіп'євій, народній артистці України, примі-балерині театру.

«8 липня виконувачкою обов’язків художнього керівника балету Національної опери України призначена уславлена зірка світового балету, народна артистка України Олена Філіп’єва, шанована в колективі, добре знана широкому колу професіоналів та поціновувачів вітчизняного балетного мистецтва не лише в Україні, але й далеко за її межами, - коментує «Главкому» таке рішення Петро Чуприна, генеральний директор Національної опери України. - Попри спокусливі пропозиції працювати в найпрестижніших балетних трупах світу, Олена Філіп’єва була й залишається відданою рідній українській сцені вже понад 30 років. Масштаб творчої особистості Олени Філіп’євої як визнаного, безумовного авторитета у світі балету, сподіваємося, буде запорукою подальшого піднесення славетної трупи нашого театру».

На думку театрального критика Олега Вергеліса, таке рішення є політичним і стратегічним. Філіп'єву знають у трупі, у неї великий авторитет, серед колег, з нею прийнято рахуватися, вона тактовyа розумна талановита людина і гарна жінка, а у новітній історії української сцени Філіп'єва є наймолодшою артисткою незалежної України (почесне звання балерина отримала ще 1993 року, коли балерині було 23 роки). Серйозні міжнародні контакти та її статус у балетному світі дозволять новій керівниці у майбутньому вибудувати цікаву репертуару перспективу театру, запрошуючи в нові проєкти європейських зірок сучасного балету і одночасно зберігаючи кращі традиції класичного балету в Україні.

Олена Філіп'єва працює в балетній трупі Національного академічного театру опери та балету України ім.Т.Г.Шевченка з 1988 року.

Балерина блискуче виконувала найскладніші партії світової хореографії: Одетта-Оділія, Аврора, Клара («Лебедине озеро», «Спляча красуня», «Лускунчик» Чайковського), Кітрі, Нікія, Гамзатті («Дон Кіхот», «Баядерка» Л.Мінкуса), Жізель, Медора («Жізель», «Корсар» Адана), Сильфіда в однойменному балеті Х.Левенсхольда, Джульєтта, Попелюшка («Ромео і Джульєтта», «Попелюшка» Прокоф'єва), Ліза («Марна пересторога» Л. Герольда), Зобеїда («Шехеразада» Римського-Корсакова), Сюзанна («Весілля Фігаро» В.-А. Моцарта) та інші.

У 1993 році за значний особистий внесок у розвиток української хореографічної культури, високий професіоналізм та творчі досягнення Олені Філіп'євій присвоєно почесне звання Народної артистки України, є кавалером ордену княгині Ольги, нагороджена також Почесною Грамотою Верховної Ради України.

Філіп'єва - лауреат Міжнародних конкурсів артистів балету у Москві (1989 р., ІІI премія), Санкт-Петербурзі (конкурс «Майя», 1994 р., золота медаль), Японії (Нагоя, 1996 р., срібна медаль; 1999 р., срібна медаль).

Гастролювала у Японії, Канаді, США, Мексиці, Бразилії, Німеччині, Франції, Італії, Іспанії, Швейцарії, Норвегії та інших країнах.