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    Економіка та фінанси

    Українцям виплатять грошову допомогу до 24 серпня: хто та скільки отримає

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    КМДА планує привітати деяких киян та переселенців, які мешкають у столиці, одноразовою допомогою від 250 до 700 гривень - Українцям виплатять грошову допомогу до 24 серпня: хто та скільки отримає
    КМДА планує привітати деяких киян та переселенців, які мешкають у столиці, одноразовою допомогою від 250 до 700 гривень
    Фото з відкритих джерел

    Мова йде про одноразову адресну соціальну допомогу для мешканців Києва та переселенців, які живуть у столиці

    Українці отримають грошову допомогу на честь 30-ї річниці Дня Незалежності країни. Але розраховувати на гроші можуть лише деякі категорії киян. Про це розповіли у Київській міській державній адміністрації.

    Так, КМДА планує привітати деяких киян та переселенців, які мешкають у столиці, одноразовою допомогою від 250 до 700 гривень.

    Хто отримає 700 гривень:

    • кияни-члени сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва чи контузії, одержаних під час участі у Революції Гідності. Також грошову допомогу отримають члени сімей тих осіб, які посмертно отримали звання Герой України за участь у Революції Гідності;
    • члени сімей осіб, які брали участь в АТО та перебували у районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули чи пропали безвісти внаслідок агресії РФ у Донецькій та Луганській областях;
    • члени сімей загиблих осіб, які були волонтерами в АТО або добровільно забезпечували проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях;
    • кияни, члени сімей яких загинули в АТО, та були бійцями-добровольцями.

    Хто отримає 500 гривень:

    • кияни-борці за незалежність України у XX столітті;
    • праведники Бабиного Яру;
    • репресовані особи, яких було реабілітовано, та члени їх сімей, яких примусово переселили, а зараз вони отримують підвищення до пенсії відповідно до пункту "г" статті 77 Закону "Про пенсійне забезпечення";
    • учасники народного ополчення, які захищали Київ у період з 11 липня 1941 року по 19 вересня 1941 року;
    • батьки та матері загиблих військовослужбовців строкової військової служби;
    • кияни, включені до переліку осіб, які отримали тяжкі ушкодження під час масових акцій протесту та звернулися до медзакладів у період з 21 листопада 2013 року до 13 квітня 2014 року.

    Хто отримає 400 гривень:

    • особи з вадами слуху або зору;
    • кияни, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час громадського протесту та звернулися до лікарів у період з 21 листопада 2013 року до 13 квітня 2014 року.

    Хто отримає 350 гривень:

    • кияни, які отримали під час акцій протестів з 21 листопада 2013 року до 13 квітня 2014 року легкі тілесні ушкодження;
    • кияни, які брали участь в АТО;
    • кияни, які були в АТО у якості бійців-добровольців.

    Хто отримає 280 гривень:

    • особи, які отримують соціальну допомогу як громадяни, які не мають права на пенсію та особи з інвалідністю;
    • особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю;
    • кияни, які отримують допомогу на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні та онкогематологічні хвороби, ДЦП, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу, гострі захворювання нирок;
    • отримувачі допомоги на дитину, яка потребує трансплантації органа, паліативної допомоги та яким не встановлено інвалідність.

    Хто отримає 250 гривень:

    • Також по 250 гривень отримають особи, яким платиться компенсація за надання соціальних послуг на професійній та непрофесійній основах.
    • На допомогу можуть розраховувати також одержувачі компенсації за догляд за особою з інвалідністю або людиною, яка досягла 80 років та непрацюючі пенсіонери з пенсією, яка не перевищує двох прожиткових мінімумів для втративших працездатність осіб.

    До слова, під час репетицій параду в Києві передбачені масштабні перекриття вулиць. Зазначимо, на парад до Дня Незалежності вийдуть нові українські бронеавтомобілі.

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    Теги: пенсіонери АТО Київ діти гроші незалежність українці Герой України КМДА
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    Українцям виплатять грошову допомогу до 24 серпня: хто та скільки отримає