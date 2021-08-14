Українцям виплатять грошову допомогу до 24 серпня: хто та скільки отримає

КМДА планує привітати деяких киян та переселенців, які мешкають у столиці, одноразовою допомогою від 250 до 700 гривень

Мова йде про одноразову адресну соціальну допомогу для мешканців Києва та переселенців, які живуть у столиці

Українці отримають грошову допомогу на честь 30-ї річниці Дня Незалежності країни. Але розраховувати на гроші можуть лише деякі категорії киян. Про це розповіли у Київській міській державній адміністрації.

Так, КМДА планує привітати деяких киян та переселенців, які мешкають у столиці, одноразовою допомогою від 250 до 700 гривень.

Хто отримає 700 гривень:

кияни-члени сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва чи контузії, одержаних під час участі у Революції Гідності. Також грошову допомогу отримають члени сімей тих осіб, які посмертно отримали звання Герой України за участь у Революції Гідності;

члени сімей осіб, які брали участь в АТО та перебували у районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули чи пропали безвісти внаслідок агресії РФ у Донецькій та Луганській областях;

члени сімей загиблих осіб, які були волонтерами в АТО або добровільно забезпечували проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях;

кияни, члени сімей яких загинули в АТО, та були бійцями-добровольцями.

Хто отримає 500 гривень:

кияни-борці за незалежність України у XX столітті;

праведники Бабиного Яру;

репресовані особи, яких було реабілітовано, та члени їх сімей, яких примусово переселили, а зараз вони отримують підвищення до пенсії відповідно до пункту "г" статті 77 Закону "Про пенсійне забезпечення";

учасники народного ополчення, які захищали Київ у період з 11 липня 1941 року по 19 вересня 1941 року;

батьки та матері загиблих військовослужбовців строкової військової служби;

кияни, включені до переліку осіб, які отримали тяжкі ушкодження під час масових акцій протесту та звернулися до медзакладів у період з 21 листопада 2013 року до 13 квітня 2014 року.

Хто отримає 400 гривень:

особи з вадами слуху або зору;

кияни, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час громадського протесту та звернулися до лікарів у період з 21 листопада 2013 року до 13 квітня 2014 року.

Хто отримає 350 гривень:

кияни, які отримали під час акцій протестів з 21 листопада 2013 року до 13 квітня 2014 року легкі тілесні ушкодження;

кияни, які брали участь в АТО;

кияни, які були в АТО у якості бійців-добровольців.

Хто отримає 280 гривень:

особи, які отримують соціальну допомогу як громадяни, які не мають права на пенсію та особи з інвалідністю;

особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю;

кияни, які отримують допомогу на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні та онкогематологічні хвороби, ДЦП, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу, гострі захворювання нирок;

отримувачі допомоги на дитину, яка потребує трансплантації органа, паліативної допомоги та яким не встановлено інвалідність.

Хто отримає 250 гривень:

Також по 250 гривень отримають особи, яким платиться компенсація за надання соціальних послуг на професійній та непрофесійній основах.

На допомогу можуть розраховувати також одержувачі компенсації за догляд за особою з інвалідністю або людиною, яка досягла 80 років та непрацюючі пенсіонери з пенсією, яка не перевищує двох прожиткових мінімумів для втративших працездатність осіб.

До слова, під час репетицій параду в Києві передбачені масштабні перекриття вулиць. Зазначимо, на парад до Дня Незалежності вийдуть нові українські бронеавтомобілі.

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