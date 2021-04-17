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    Нова експедиція полярників дісталася до станції «Академік Вернадський»

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    Нову експедицію зустрічали учасники попередньої, а також сезонний загін, який модернізовував станцію - Нова експедиція полярників дісталася до станції «Академік Вернадський»

    Нову експедицію зустрічали учасники попередньої, а також сезонний загін, який модернізовував станцію

    Фото: Євген Прокопчук

    12 українських полярників досліджуватимуть крижаний континент приблизно 13 місяців

    У п’ятницю ввечері за київським часом 12 українських полярників, які 24 березня вирушили на станцію «Академік Вернадський», добралися до місця призначення.

    Як повідомила пресслужба Національного антарктичного наукового центру, полярники сформують 26-ту українську антарктичну експедицію і досліджуватимуть крижаний континент приблизно 13 місяців.

    Нову експедицію зустрічали учасники попередньої, а також сезонний загін, який модернізовував станцію (встановили новий кран, замінили опалювальні котли, під'єднали антену тощо).

    Далі за планом – розвантаження продуктів та перекачування пального в бак на весь рік, а також передача справ від одних зимівників іншим. Зазначається, що на станції дедалі сильніше відчувається наближення зими, тому важливо закінчити всі роботи максимально оперативно.

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    Нова експедиція полярників дісталася до станції «Академік Вернадський»
    Нова експедиція полярників дісталася до станції «Академік Вернадський»
    Нова експедиція полярників дісталася до станції «Академік Вернадський»
    Нова експедиція полярників дісталася до станції «Академік Вернадський»
    Нова експедиція полярників дісталася до станції «Академік Вернадський»
    Нова експедиція полярників дісталася до станції «Академік Вернадський»
    Нова експедиція полярників дісталася до станції «Академік Вернадський»
    Фото: Євген Прокопчук

    «Але настрій на «Вернадському» – піднесений. З відчуттям виконаних обов’язків передають варту зимівники, які працювали іноді в дуже складних умовах, а також сезонний загін учених і ремонтників», – йдеться в повідомленні.

    Раніше полярники провели віртуальну екскурсію станцією «Академік Вернадський».

    Також повідомлялося, що айсберг площею 1270 квадратних кілометрів відколовся від Антарктиди, що можна порівняти з територією, яку одночасно займають Київ (839 кв. км) та Дніпро (409 кв. км) узяті разом. Айсберг відколовся від шельфового льодовика Брант, де знаходиться британська дослідницька станція Halley.

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    Теги: українці Антарктида Україна полярники
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