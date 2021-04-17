Нова експедиція полярників дісталася до станції «Академік Вернадський»

12 українських полярників досліджуватимуть крижаний континент приблизно 13 місяців

У п’ятницю ввечері за київським часом 12 українських полярників, які 24 березня вирушили на станцію «Академік Вернадський», добралися до місця призначення.

Як повідомила пресслужба Національного антарктичного наукового центру, полярники сформують 26-ту українську антарктичну експедицію і досліджуватимуть крижаний континент приблизно 13 місяців.

Нову експедицію зустрічали учасники попередньої, а також сезонний загін, який модернізовував станцію (встановили новий кран, замінили опалювальні котли, під'єднали антену тощо).

Далі за планом – розвантаження продуктів та перекачування пального в бак на весь рік, а також передача справ від одних зимівників іншим. Зазначається, що на станції дедалі сильніше відчувається наближення зими, тому важливо закінчити всі роботи максимально оперативно.

«Але настрій на «Вернадському» – піднесений. З відчуттям виконаних обов’язків передають варту зимівники, які працювали іноді в дуже складних умовах, а також сезонний загін учених і ремонтників», – йдеться в повідомленні.

Раніше полярники провели віртуальну екскурсію станцією «Академік Вернадський».

Також повідомлялося, що айсберг площею 1270 квадратних кілометрів відколовся від Антарктиди, що можна порівняти з територією, яку одночасно займають Київ (839 кв. км) та Дніпро (409 кв. км) узяті разом. Айсберг відколовся від шельфового льодовика Брант, де знаходиться британська дослідницька станція Halley.