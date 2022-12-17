Переможцем Нацвідбору Євробачення-2023 став гурт Tvorchi
Пісенний конкурс Євробачення-2023 пройде у Ліверпулі
У суботу, 17 грудня, в Києві пройшов фінал Нацвідбору на Євробачення-2023. Переможцем став гурт Tvorchi.
Варто зауважити, що вперше в історії він відбувається в укритті.
У конкурсі змагалися десять артистів. Порядок виступів був такий:
1. Moisei – «I'm Not Alone»
2. OY Sound System – «Ой, тужу»
3. DEMCHUK – «Alive»
4. Jerry Heil – «WHEN GOD SHUT THE DOOR»
5. FIINKA – «Довбуш»
6. KRUTЬ – «Колискова»
7. Tember Blanche – «Я вдома»
8. Angelina – «Stronger»
9. 2TONE – «Квітка»
10. Tvorchi – «Heart Of Steel».
За суддівським столом – лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, фронтвумен The HARDKISS Юлія Саніна та переможниця Євробачення-2016 Джамала. Ведучими конкурсу стали Злата Огнєвіч, яка представляла Україну 2013 року, солістка гурту Go_A Катерина Павленко, яка зі своїм колективом посіла п'яте місце на конкурсі. Жіночу компанію розбавив телеведучий Тімур Мірошниченко, який, як відомо, коментує конкурс вже багато років.
Сам пісенний конкурс пройде у Ліверпулі. Перший півфінал відбудеться 9 травня, другий – 11 травня, а фінал – 13 травня. Участь візьмуть 37 країн світу.
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