Переможцем Нацвідбору Євробачення-2023 став гурт Tvorchi

Пісенний конкурс Євробачення-2023 пройде у Ліверпулі

У суботу, 17 грудня, в Києві пройшов фінал Нацвідбору на Євробачення-2023. Переможцем став гурт Tvorchi.

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Варто зауважити, що вперше в історії він відбувається в укритті.

У конкурсі змагалися десять артистів. Порядок виступів був такий:

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1. Moisei – «I'm Not Alone»

2. OY Sound System – «Ой, тужу»

3. DEMCHUK – «Alive»

4. Jerry Heil – «WHEN GOD SHUT THE DOOR»

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5. FIINKA – «Довбуш»

6. KRUTЬ – «Колискова»

7. Tember Blanche – «Я вдома»

8. Angelina – «Stronger»

9. 2TONE – «Квітка»

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10. Tvorchi – «Heart Of Steel».

За суддівським столом – лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, фронтвумен The HARDKISS Юлія Саніна та переможниця Євробачення-2016 Джамала. Ведучими конкурсу стали Злата Огнєвіч, яка представляла Україну 2013 року, солістка гурту Go_A Катерина Павленко, яка зі своїм колективом посіла п'яте місце на конкурсі. Жіночу компанію розбавив телеведучий Тімур Мірошниченко, який, як відомо, коментує конкурс вже багато років.

Сам пісенний конкурс пройде у Ліверпулі. Перший півфінал відбудеться 9 травня, другий – 11 травня, а фінал – 13 травня. Участь візьмуть 37 країн світу.