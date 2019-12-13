Підсумки року: ВВС назвала кращу українську книгу



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Книгою року-2019 став роман Тамари Горіха Зерня «Доця»

Переможець у кожній категорії отримує премію у розмірі 1000 фунтів стерлінгів у гривневому еквіваленті

BBC News Україна оголосила переможців 15-ї премії Книга року BBC, представленої у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Про це повідомляє ВВС Україна.

Книгою року-2019 став роман Тамари Горіха Зерня «Доця» (Київ: Білка, 2019).

Церемонія, під час якої оголошували переможців, відбулася в Мистецькому Арсеналі - Національному культурно-музейному комплексі в Києві.

У номінації Дитяча книга року BBC-2019 перемогла книга «Сапієнси» Володимира Арєнєва (Харків: Ранок, 2019).

А премію в номінації Книга року ВВС - Есеїстика-2019 здобула збірка нарисів Тараса Прохаська «Так, але...» (Чернівці: Меридіан Черновіц, 2019).

Переможець у кожній категорії отримує премію у розмірі 1000 фунтів стерлінгів у гривневому еквіваленті.

Видавці «Книги року BBC», «Дитячої книги року BBC» та «Книги року BBC – Есеїстика» матимуть право використовувати логотипи премії BBC News Україна в наступних накладах книг-переможців.

Перемогу у конкурсі читацьких рецензій здобула Інна Долгушина за її рецензію на книгу Тамари Горіха Зерня «Доця». Вона отримує звання «Читач року 2019» та електронну книгу Kindle.