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    Культура

    Підсумки року: ВВС назвала кращу українську книгу

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    Книгою року-2019 став роман Тамари Горіха Зерня &laquo;Доця&raquo; - Підсумки року: ВВС назвала кращу українську книгу
    Книгою року-2019 став роман Тамари Горіха Зерня «Доця»

    Переможець у кожній категорії отримує премію у розмірі 1000 фунтів стерлінгів у гривневому еквіваленті

    BBC News Україна оголосила переможців 15-ї премії Книга року BBC, представленої у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

    Про це повідомляє ВВС Україна.

    Книгою року-2019 став роман Тамари Горіха Зерня «Доця» (Київ: Білка, 2019).

    Церемонія, під час якої оголошували переможців, відбулася в Мистецькому Арсеналі - Національному культурно-музейному комплексі в Києві.

    У номінації Дитяча книга року BBC-2019 перемогла книга «Сапієнси» Володимира Арєнєва (Харків: Ранок, 2019).

    А премію в номінації Книга року ВВС - Есеїстика-2019 здобула збірка нарисів Тараса Прохаська «Так, але...» (Чернівці: Меридіан Черновіц, 2019).

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    Підсумки року: ВВС назвала кращу українську книгу
    Підсумки року: ВВС назвала кращу українську книгу
    Підсумки року: ВВС назвала кращу українську книгу

    Переможець у кожній категорії отримує премію у розмірі 1000 фунтів стерлінгів у гривневому еквіваленті.

    Видавці «Книги року BBC», «Дитячої книги року BBC» та «Книги року BBC – Есеїстика» матимуть право використовувати логотипи премії BBC News Україна в наступних накладах книг-переможців.

    Перемогу у конкурсі читацьких рецензій здобула Інна Долгушина за її рецензію на книгу Тамари Горіха Зерня «Доця». Вона отримує звання «Читач року 2019» та електронну книгу Kindle.

     

    книги конкурс література Україна дитяча книга
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