«Пісенний Спас» скликає друзів: у Житомирі стартував міжнародний фестиваль



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У Житомирі проходить V Міжнародного фестивалю мистецтв «Пісенний Спас»

Під час фестивалю відбудеться конкурс молодих виконавців

Вже декілька років поспіль на святкування Спаса всі дороги ведуть до Житомира. 16 серпня тут стартувала конкурсна частина ювілейного V Міжнародного фестивалю мистецтв «Пісенний Спас» імені Володимира Шинкарука за участю Павла Зіброва, Анжеліки Рудницької, гурту «Гетьман», засновниці фестивалю народної артистки Ірини Шинкарук та багатьох інших метрів вітчизняної пісні. Інформаційний партнер фестивалю – «Главком».

Перший концертний день фестивалю розпочався урочистою ходою учасників дійства, які пронесли вулицями міста символ фестивалю – Спасівський рушник із вишитими автографами зіркових гостей «Пісенного Спаса». Цю традицію два роки тому започаткувала житомирська майстриня Інна Завальнюк, і наразі рушник має більше 60 автографів та довжину 14 метрів.

Також спеціально до свята на вулицях Житомира з’явився раритетний перший житомирський трамвайчик, який відзначив своє 120-річчя.

Урочисте відкриття фестивалю відбулося на головній фестивальній сцені на вулиці Михайлівській. Президент «Пісенного Спаса» і голова журі Ірина Шинкарук запросила на сцену учасників конкурсної програми на жеребкування. Кожен учасник мав змогу зірвати з символічної Спасівської яблуні своє яблуко з номером з окремої гілочки, яка символізувала чотири конкурсні номінації: авторська пісня, естрадна пісня, фольк та конферанс. Також усі учасники заспівали «Мої пісні» Володимира Шинкарука» - ця пісня стала гімном фестивалю.

Доки конкурсанти готувалися до виступу, на головній сцені розпочався мистецький марафон. Свої таланти демонстрували вихованці Благодійного фонду «Надія є», дитячого вокального ансамблю «Голос’ОК», Каріна Вєстімова, художньо-аматорський колектив української народної пісні «Козацька берегиня», народний гурт «Козацькі жарти», гурт «LM-студіо» та інші.

Члени журі конкурсу молодих виконавців: головний ініціатор «Пісенного Спаса» і його «вічний двигун» Ірина Шинкарук, заступник міністра молоді та спорту України Олександр Ярема, співачка, ведуча, волонтерка і громадська діячка, заслужена артистка України Анжеліка Рудницька, поет і композитор Олександр Смик, народний артист України Володимир Талашко, співачка і викладач, народна артистка України Алла Попова, продюсер і автор пісень, керівник Театру пісні Ірини Дарафєєвої Юрій Савош з Білорусі та головний редактор емігрантського радіо «Отчизна» Іван Кокуца.

Особливий ажіотаж під час прослуховування учасників конкурсу викликав виступ репера з Демократичної Республіки Конго Мокуби Озізі Генока, який одну з композицій виконав конголезькою мовою. Конкурсну програму та концерт зірок у прямому ефірі можна було побачити і почути на ютуб-каналі Пісенного спасу та в ефірі житомирського телеканалу СК1. Молодих виконавців надихали і лауреати минулих років, які приїхали навіть з інших країн. Серед них – молода грузинська виконавиця Маріам Пачулія та володарка гран-прі минулорічного фестивалю Яна Неклюдова.

Не менше сюрпризів було і під час зіркового концерту, який підбив підсумки першого фестивального дня. Відкрила концерт Ірина Шинкарук зі своєю піснею «Місячний оберіг», з якою вона свого часу перемогла на конкурсах «Червона рута» та «Голос Азії». За цей час пісня набула ще більшої сили, що засвідчили всі, хто її почув після 20-річної паузи. Містичний ефект підсилили фантастичні візуальні ефекти, а також справжній вогонь та живі інструменти – литаври і сопілка. Також Ірина виконала нову пісню «Заручниця» в дуеті з її автором Олександром Смиком.

А далі феєричну атмосферу концерту створювали Андрій Князь, квартет «Гетьман», Михайло Грицкан, Павло Дворський, Анжеліка Рудницька, Алла Попова, Микола Свидюк, Павло Зібров. Ведучим концерту був відомий конферансьє, учасник Ліги сміху у складі команди «30+» Олексій Гайдучик.