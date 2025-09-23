Пішла з життя письменниця Валерія Врублевська, авторка легендарної «Кафедри»

Видатна українська письменниця, драматург і сценаристка пішла з життя на 87-му році

20 вересня на 87-му році життя померла Валерія Врублевська – непересічна українська письменниця, драматург, сценарист і перекладач, чия творчість залишила яскравий слід у літературі та театральному житті України.

«Перестало битися серце моєї бабусі – Бубочки, української письменниці та драматургині Валерії Врублевської… Її творчість зайняла унікальну нішу в українському літературному процесі. Вона одна із перших і досі небагатьох написала свої найважливіші твори у жанрі роман-біографія: «Шарітка з Рунгу» та «Соломія Крушельницька». Про її успішність як драматурга свідчить любов глядача: театральна постановка «Кафедра» витримала понад 300 аншлагів у більш ніж сорока театрах України та Європи…» , – про це повідомила її внучка.

Врублевська народилася 19 грудня 1938 року в Житомирі. Після закінчення школи вступила до Житомирського геодезичного технікуму, де зустріла майбутнього чоловіка Віталія Врублевського. Пізніше навчалася на філологічному факультеті Київського університету імені Т. Г. Шевченка, дебютувала як перекладачка та вступила до аспірантури. 1975 року стала членом Спілки письменників України, а її дитячі книги, зокрема «Перстень» та «Казки Труханового острова», перекладав Сєрґєй Міхалков.

Портрет Валерії Врублевської, видатної української драматургині фото: Валерія Врублевська

Письменницька слава прийшла до неї 1978 року після написання п’єси «Кафедра», яка стала символом критики радянської системи. Прем’єра відбулася в російському перекладі в Київському Театрі російської драми імені Лесі Українки, попри спроби заборонити постановку. За цю п’єсу Врублевська отримала республіканську премію імені О. Корнійчука.

Іншими відомими творами Врублевської стали біографічний роман «Соломія Крушельницька» (1979), повість «Емансипантка» (1989), роман «Шарітка з Рунгу» (2004), п’єси «Візаві» (1981), «Покликання» (1985), «Спокуса Хоми Брута» (1986).

Останні 12 років життя були сповнені боротьби з хворобами, проте Валерія Врублевська зберігала силу духу та любов до життя. Чоловік письменниці помер у 2008 році, останні роки вона жила в Карпатах, у Микуличині.

Прощання з Валерією Врублевською відбулося сьогодні, 23 вересня, о 10:00 у київській церкві Святого Миколая на Аскольдовій могилі, чин похорону — о 12:30 на Байковому цвинтарі (33 ділянка, поруч із могилою Віталія Врублевського).

Нагадаємо, що 6 травня, пішов з життя український письменник-шістдесятник Валерій Шевчук. Йому було 85 років. Валерій Шевчук – видатний український письменник, літературознавець, історик, перекладач та культуролог, один із найяскравіших представників покоління шістдесятників. Його творчість охоплює історичну прозу, твори про сучасне життя та літературознавчі дослідження.

Митець є автором понад 150 художніх і наукових книжок. Його твори перекладено 22 мовами світу, а за їхніми сюжетами створено фільми та театральні постановки в Україні та за кордоном. Серед його текстів – «Дім на горі», «Три листки за вікном», «Птахи з невидимого острова».