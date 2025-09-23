Головна Країна Культура
search button user button menu button

Пішла з життя письменниця Валерія Врублевська, авторка легендарної «Кафедри»

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Пішла з життя письменниця Валерія Врублевська, авторка легендарної «Кафедри»
Валерія Врублевська – українська письменниця, драматург і сценаристка
фото: Валерія Врублевська

Видатна українська письменниця, драматург і сценаристка пішла з життя на 87-му році

 

20 вересня на 87-му році життя померла Валерія Врублевська – непересічна українська письменниця, драматург, сценарист і перекладач, чия творчість залишила яскравий слід у літературі та театральному житті України. 

«Перестало битися серце моєї бабусі – Бубочки, української письменниці та драматургині Валерії Врублевської… Її творчість зайняла унікальну нішу в українському літературному процесі. Вона одна із перших і досі небагатьох написала свої найважливіші твори у жанрі роман-біографія: «Шарітка з Рунгу» та «Соломія Крушельницька». Про її успішність як драматурга свідчить любов глядача: театральна постановка «Кафедра» витримала понад 300 аншлагів у більш ніж сорока театрах України та Європи…» , – про це повідомила її внучка.

Врублевська народилася 19 грудня 1938 року в Житомирі. Після закінчення школи вступила до Житомирського геодезичного технікуму, де зустріла майбутнього чоловіка Віталія Врублевського. Пізніше навчалася на філологічному факультеті Київського університету імені Т. Г. Шевченка, дебютувала як перекладачка та вступила до аспірантури. 1975 року стала членом Спілки письменників України, а її дитячі книги, зокрема «Перстень» та «Казки Труханового острова», перекладав Сєрґєй Міхалков.

Портрет Валерії Врублевської, видатної української драматургині
Портрет Валерії Врублевської, видатної української драматургині
фото: Валерія Врублевська

Письменницька слава прийшла до неї 1978 року після написання п’єси «Кафедра», яка стала символом критики радянської системи. Прем’єра відбулася в російському перекладі в Київському Театрі російської драми імені Лесі Українки, попри спроби заборонити постановку. За цю п’єсу Врублевська отримала республіканську премію імені О. Корнійчука.

Іншими відомими творами Врублевської стали біографічний роман «Соломія Крушельницька» (1979), повість «Емансипантка» (1989), роман «Шарітка з Рунгу» (2004), п’єси «Візаві» (1981), «Покликання» (1985), «Спокуса Хоми Брута» (1986).

Пішла з життя письменниця Валерія Врублевська, авторка легендарної «Кафедри» фото 1

Останні 12 років життя були сповнені боротьби з хворобами, проте Валерія Врублевська зберігала силу духу та любов до життя. Чоловік письменниці помер у 2008 році, останні роки вона жила в Карпатах, у Микуличині.

Прощання з Валерією Врублевською відбулося сьогодні, 23 вересня, о 10:00 у київській церкві Святого Миколая на Аскольдовій могилі, чин похорону — о 12:30 на Байковому цвинтарі (33 ділянка, поруч із могилою Віталія Врублевського).

Нагадаємо, що 6 травня, пішов з життя український письменник-шістдесятник Валерій Шевчук. Йому було 85 років. Валерій Шевчук – видатний український письменник, літературознавець, історик, перекладач та культуролог, один із найяскравіших представників покоління шістдесятників. Його творчість охоплює історичну прозу, твори про сучасне життя та літературознавчі дослідження.

Митець є автором понад 150 художніх і наукових книжок. Його твори перекладено 22 мовами світу, а за їхніми сюжетами створено фільми та театральні постановки в Україні та за кордоном. Серед його текстів – «Дім на горі», «Три листки за вікном», «Птахи з невидимого острова».

Читайте також:

Теги: література похорон письменниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американці починають обирати нетрадиційні похорони
Тренд на «зелені» поховання змінює похоронну індустрію США
25 серпня, 07:40
У Києві прощаються з жертвами російського обстрілу Надією Галич та її донькою
У Києві прощаються з жертвами російського обстрілу Надією Галич та її донькою
31 серпня, 12:12
Львів прощається з Андрієм Парубієм (наживо)
Львів прощається з Андрієм Парубієм (наживо)
2 вересня, 12:29
Порошенко, Турчинов, Стефанчук: хто прийшов віддати шану Андрію Парубію
Порошенко, Турчинов, Стефанчук: хто прийшов віддати шану Андрію Парубію
2 вересня, 13:04
Львів проводжає Парубія: на площі Ринок відбулася церемонія
Львів проводжає Парубія: на площі Ринок відбулася церемонія
2 вересня, 13:51
Церемонія прощання з Андрієм Парубієм (онлайн)
Церемонія прощання з Андрієм Парубієм (онлайн)
2 вересня, 15:10

Культура

Пішла з життя письменниця Валерія Врублевська, авторка легендарної «Кафедри»
Пішла з життя письменниця Валерія Врублевська, авторка легендарної «Кафедри»
На Житомирщині з’явився пам’ятник Кузьмі Скрябіну
На Житомирщині з’явився пам’ятник Кузьмі Скрябіну
Режисер Білоус, якого звинувачують у домаганнях, поставить виставу Корчинського
Режисер Білоус, якого звинувачують у домаганнях, поставить виставу Корчинського
Актор Костянтин Темляк отримав «Золоту дзиґу» попри звинувачення в насильстві
Актор Костянтин Темляк отримав «Золоту дзиґу» попри звинувачення в насильстві
Зеленський відзначив нагородами діячів українського кіно
Зеленський відзначив нагородами діячів українського кіно
Зеленський посмертно нагородив актора і воїна Максима Неліпу
Зеленський посмертно нагородив актора і воїна Максима Неліпу

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Вчора, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Вчора, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua