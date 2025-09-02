Львів прощається з Андрієм Парубієм (наживо)

Парубія буде поховано на Личаківському кладовищі

У Львові сьогодні відбувається прощання з колишнім головою Верховної Ради та екссекретарем РНБО Андрієм Парубієм, який загинув від вогнепального поранення 30 серпня. Про це повідомляє «Главком».

О 12:00 у архикатедральному соборі Святого Юра розпочався чин похорону. Ще зранку там відбулася заупокійна служба, на якій були присутні родичі, друзі, колеги та політичні соратники політика.

Андрій Парубій був однією з ключових фігур української політики останніх десятиліть. Він брав активну участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності, очолював «Самооборону Майдану», працював секретарем РНБО, а згодом – спікером Верховної Ради. У парламенті представляв партію «Європейська Солідарність».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії долучився до лав тероборони Києва та працював у парламентському комітеті з питань нацбезпеки.

Андрій Парубій (народився 1971 року у Львові) – український політик, історик, один із співзасновників партії «Народний рух», активний учасник Революції на граніті, Помаранчевої революції та Майдану.

Народний депутат 6-9 скликань. У 8 скликанні був спікером Верховної Ради.

Закінчив історичний факультет ЛНУ ім.І.Франка та аспірантуру Національного університету «Львівська Політехніка» за фахом «політологія та соціологія». У 1990 році став депутатом Львівської облради, в 1991 році рахом з Олегом Тягнибоком співзаснував Соціал-національну партію України, що з 2004 року трансформувалася в «Свободу».

В 2002 році втретє обрався до Львівської обласної ради. В 2004 році брав активну участь у Помаранчевій революції.

Вперше став народним депутатом в 2007 році – від блоку «Наша Україна – Народна Самооборона». У 2010 генпрокуратура часів Віктора Януковича хотіла зняти з нього недоторканість за кидання яєць в залі Ради на тлі ратифікації «харківських угод».

У 2012 році Парубій вийшов з «Нашої України» і приєднався до «Фронту змін». В 2012 році обрався до Верховної Ради від «Батьківщини» як безпартійний.

В 2013-2014 роках бук комендантом Майдану і керував Самообороною.

В 2014 році обрався до ВР від «Народного фронту», того ж року був секретарем ради нацбезпеки і оборони. У 2016 став спікером ВР після призначення Володимира Гройсмана прем'єр-міністром.

В 2019 році став народним депутатом від «Європейської солідарності» як безпартійний. Входив до Комітету з питань нацбезпеки і оборони.

Андрій Парубій активно виступав проти проросійських силу в Раді, відстоював інтереси української мови та боровся проти зближення з Росією. В 2019 році намагався зірвати телеміст, який проросійський телеканал NewsOne готував з Росією.

Як відомо, 1 вересня, Львів прощався з народним депутатом, ексспікером Верховної Ради Андрієм Парубієм, якого було вбито 30 серпня. В Архикатедральному Соборі святого Юра (площа Святого Юра, 5) відбувся парастас. За даними поліції, прийшло понад 500 людей, повідомляє кореспондент «Главкома».

Попри те, що навколо Архикатедрального Собору багато людей, навколо зберігалася тиша. На парастас приїхало багато політиків та колег Андрія Парубія, серед яких нардеп чотирьох скликань, голова Національної асоціації оборонної промисловості України Сергій Пашинський, народний депутат Микола Княжицький, нардепка Марія Іонова, мер Києва Віталій Кличко, нардепи Володимир Ар'єв і Софія Федина, голова партії «Правий сектор» Андрій Тарасенко.