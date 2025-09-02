Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Львів прощається з Андрієм Парубієм (наживо)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Львів прощається з Андрієм Парубієм (наживо)
колаж: glavcom.ua

Парубія буде поховано на Личаківському кладовищі

У Львові сьогодні відбувається прощання з колишнім головою Верховної Ради та екссекретарем РНБО Андрієм Парубієм, який загинув від вогнепального поранення 30 серпня. Про це повідомляє «Главком».

О 12:00 у архикатедральному соборі Святого Юра розпочався чин похорону. Ще зранку там відбулася заупокійна служба, на якій були присутні родичі, друзі, колеги та політичні соратники політика.

Андрій Парубій був однією з ключових фігур української політики останніх десятиліть. Він брав активну участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності, очолював «Самооборону Майдану», працював секретарем РНБО, а згодом – спікером Верховної Ради. У парламенті представляв партію «Європейська Солідарність».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії долучився до лав тероборони Києва та працював у парламентському комітеті з питань нацбезпеки.

Хто такий Андрій Парубій

Андрій Парубій (народився 1971 року у Львові) – український політик, історик, один із співзасновників партії «Народний рух», активний учасник Революції на граніті, Помаранчевої революції та Майдану.

  • Народний депутат 6-9 скликань. У 8 скликанні був спікером Верховної Ради.
  • Закінчив історичний факультет ЛНУ ім.І.Франка та аспірантуру Національного університету «Львівська Політехніка» за фахом «політологія та соціологія». У 1990 році став депутатом Львівської облради, в 1991 році рахом з Олегом Тягнибоком співзаснував Соціал-національну партію України, що з 2004 року трансформувалася в «Свободу».
  • В 2002 році втретє обрався до Львівської обласної ради. В 2004 році брав активну участь у Помаранчевій революції.
  • Вперше став народним депутатом в 2007 році – від блоку «Наша Україна – Народна Самооборона». У 2010 генпрокуратура часів Віктора Януковича хотіла зняти з нього недоторканість за кидання яєць в залі Ради на тлі ратифікації «харківських угод».
  • У 2012 році Парубій вийшов з «Нашої України» і приєднався до «Фронту змін». В 2012 році обрався до Верховної Ради від «Батьківщини» як безпартійний.
  • В 2013-2014 роках бук комендантом Майдану і керував Самообороною.
  • В 2014 році обрався до ВР від «Народного фронту», того ж року був секретарем ради нацбезпеки і оборони. У 2016 став спікером ВР після призначення Володимира Гройсмана прем'єр-міністром.
  • В 2019 році став народним депутатом від «Європейської солідарності» як безпартійний. Входив до Комітету з питань нацбезпеки і оборони.

Андрій Парубій активно виступав проти проросійських силу в Раді, відстоював інтереси української мови та боровся проти зближення з Росією. В 2019 році намагався зірвати телеміст, який проросійський телеканал NewsOne готував з Росією.

Як відомо, 1 вересня, Львів прощався з народним депутатом, ексспікером Верховної Ради Андрієм Парубієм, якого було вбито 30 серпня. В Архикатедральному Соборі святого Юра (площа Святого Юра, 5) відбувся парастас. За даними поліції, прийшло понад 500 людей, повідомляє кореспондент «Главкома».

Попри те, що навколо Архикатедрального Собору багато людей, навколо зберігалася тиша. На парастас приїхало багато політиків та колег Андрія Парубія, серед яких нардеп чотирьох скликань, голова Національної асоціації оборонної промисловості України Сергій Пашинський, народний депутат Микола Княжицький, нардепка Марія Іонова, мер Києва Віталій Кличко, нардепи Володимир Ар'єв і Софія Федина, голова партії «Правий сектор» Андрій Тарасенко.

Читайте також:

Теги: Андрій Парубій Львів поховання похорон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Режисер з 2022 року працює у театрі Заньковецької
Театр Заньковецької отримав нового головного режисера: досьє
5 серпня, 18:18
Обставини та причини пожежі встановлюють правоохоронці
Поблизу Львова з палаючого пансіонату рятувальники вивели 65 людей
11 серпня, 12:42
Відправлення з Києва та Дніпра поїздом № 220/219 заплановане на 25, 28, 30 та 31 серпня
«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди
20 серпня, 13:08
Біля Львівської політехніки зʼявився прапор надії
У Львові піднято біло-червоний «Прапор Надії» (відео)
24 серпня, 13:46
У Києві прощаються з жертвами російського обстрілу Надією Галич та її донькою
У Києві прощаються з жертвами російського обстрілу Надією Галич та її донькою
31 серпня, 12:12
Андрія Парубія поховають на Личаківському кладовищі
Стало відомо, коли й де відбудеться прощання з Андрієм Парубієм
31 серпня, 14:35
Місце вбивства Андрія Парубія
СБУ повідомила, чи пов’язані вбивства Андрія Парубія та Ірини Фаріон
30 серпня, 18:41
Квіти на місці вбивства Андрія Парубія
У Києві на знаковому місці відбудеться вечір спогадів про Андрія Парубія
31 серпня, 18:34
52-річному львів’янину повідомлено про підозру у вбивстві Парубія
Вбивство Андрія Парубія: правоохоронці зробили заяву про мотиви злочину
Вчора, 12:33

Події в Україні

Львів проводжає Парубія: на площі Ринок триває загальноміська церемонія (наживо)
Львів проводжає Парубія: на площі Ринок триває загальноміська церемонія (наживо)
Порошенко, Турчинов, Стефанчук: хто прийшов віддати шану Андрію Парубію
Порошенко, Турчинов, Стефанчук: хто прийшов віддати шану Андрію Парубію
У перші дні навчального року окупанти атакували школи Чернігівщини (фото)
У перші дні навчального року окупанти атакували школи Чернігівщини (фото)
Львів прощається з Андрієм Парубієм (наживо)
Львів прощається з Андрієм Парубієм (наживо)
Розвідка повідомила, скільки солдатів КНДР загинули на війні проти України
Розвідка повідомила, скільки солдатів КНДР загинули на війні проти України
Сили оборони звільнили селище Удачне на Донеччині
Сили оборони звільнили селище Удачне на Донеччині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2025
16K
Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному – ЗМІ
11K
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
4685
Економіст Іноземцев розкрив арифметику російської воєнної економіки
4316
Втрати ворога станом на 2 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Сьогодні, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
Вчора, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергію: ДТЕК поділився алгоритмом
31 серпня, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
31 серпня, 00:00

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua