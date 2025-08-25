Тренд на «зелені» поховання змінює похоронну індустрію США

Окрім екологічних міркувань, важливим чинником є нижча вартість «зелених» поховань

У Сполучених Штатах стрімко зростає інтерес до так званих «зелених поховань» – екологічної альтернативи традиційним похоронам і кремації. Ця практика передбачає відмову від бальзамуючих рідин, металевих трун і бетонних склепів на користь біорозкладних матеріалів, що дозволяє зменшити вуглецевий слід. Про це пише «Главком» із посиланням на New York Times.

Як зазначає колишній президент Ради «Зелених поховань» Лі Вебстер, кількість «зелених» кладовищ у країні значно зросла: якщо у 2016 році їх було 150, то зараз – уже 497. За даними Національної асоціації директорів похоронних бюро (NFDA), кількість американців, які цікавляться цим видом поховання, збільшилася з 55,7% у 2021 році до 60% у 2023 році.

Ця тенденція – пряма реакція на зростаючу обізнаність про шкоду традиційних похоронів. Бальзамування передбачає використання токсичних хімікатів, таких як формальдегід, а для кремації необхідна велика кількість енергії, що спричиняє викиди вуглецю. «Зелені поховання» допомагають зменшити вуглецевий слід та зберегти природні ландшафти.

Окрім екологічних міркувань, важливим чинником є нижча вартість. Газета New York Times повідомляє, що ділянка для поховання на кладовищі «Грін-Вуд» у Брукліні коштує $15 тис., що становить половину ціни традиційної ділянки.

Є три основні типи «зелених» кладовищ: гібридні, природні та заповідні. У першому випадку поховання виробляються всередині традиційного цвинтаря за екологічними стандартами, у другому – на окремій території, що спеціалізується виключно на «зеленому» похороні. Як правило, це відкриті луки, вкриті травою та польовими квітами, або лісові масиви, де могили стають частиною природного ландшафту.

Нагадаємо, у Києві 8 серпня відбудлся прощання з українською журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула в російському полоні.