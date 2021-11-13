Кікабідзе закликав українських артистів не виступати в Росії

Грузинський співак вважає, що треба утриматися від концертів у РФ, натомість вимагати роботу вдома

Грузинський співак та кіноактор Вахтанг Кікабідзе закликав українських артистів утриматися від виступів у Росії. Про це він заявив в ефірі шоу «Свобода слова Савіка Шустера», яке є на YouTube.

Музикант відповів на запитання, чи мають культурні діячі України давати концерти на російській території. «Я вважаю, що не повинні. Але вони мають вимагати у свого уряду, щоб у них була робота», – сказав він.

Кікабідзе додав, що сам не їздить до Росії та не спілкується з тими, хто їздить. Він відмовився від візитів у серпні 2008 року, після війни у Південній Осетії та визнання Москвою її незалежності.

Артист також відмовився від врученого президентом Росії ордена Дружби народів.

Нагадаємо, Кікабідзе розповів про зустріч із Зеленським, танки навколо Грузії та «Саакашвілі у труні».

Як відомо, українці просять Зеленського заборонити росіянам їздити до нашої країни.

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