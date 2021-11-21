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    Померла актриса Ніна Русланова

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    Ніні Руслановій було 75 років - Померла актриса Ніна Русланова
    Ніні Руслановій було 75 років
    фото: Global Look Press

    Місцем народження, Русланової, яка виховувалась у дитячих будинках, значився Богодухів Харківської області

    Зірка легендарних радянських фільмів Ніна Русланова померла у Москві у віці 75 років. Про це повідомив актор Станіслав Садальський на своїй сторінці у Facebook.

    «Валерія Гущина, директор Гільдії акторів кіно Росії, зателефонувала зі страшною звісткою – померла Ніна Русланова. Що казати, не знаю. Ніночка. Друг, подруга, просто близька людина. Скільки нас пов'язувало, зараз уже не перерахувати, та й до чого», – написав артист.

    Садальський також заявив, що Русланова мала «тривалу хворобу».

    Точна причина смерті актриси не уточнюється. Раніше з'явилися повідомлення, що Русланова була госпіталізована після інсульту.

    Довідка: У грудному віці Ніна Русланова була знайдена у Богодухові Харківської області та передана в дитячий будинок, де і виросла в тяжкий повоєнний час. Там же отримала умовні прізвище, по батькові та дату народження.

    Після закінчення будівельного училища, почала свій трудовий шлях маляром. У 1963 році вступила до Харківського театрального інституту. Але недовго провчившись, поїхала до Москви і вступила до Театрального училища ім. Б. Щукіна, яке закінчила в 1969 році.

    Працювала близько 15 років у театрі ім. Є. Вахтангова, у 1985—1988 рр. — в Театрі ім. В. Маяковського.

    З 1988 року — актриса кіностудії ім. М. Горького.

    У 1967 році, будучи студенткою другого курсу, дебютувала як кіноактриса в картині Кіри Муратової «Короткі зустрічі» (Надя). З Кірою Муратовою актриса співпрацювала багато років, знялася у ряді її картин.

    Всього у кіно, фільмах-спектаклях і телесеріалах зіграно більше 160 різнопланових ролей.

    Русланова відома своїми ролями у таких фільмах, як «Афоня», «Завтра була війна», «Тіні зникають опівдні», «Зимова вишня», «Хрустальов, машину!», «Собаче серце», «Кін-дза-дза», «Повернення Будулая».

    Русланова лауреат Державної премії Української РСР імені Тараса Шевченка.

    Теги: Росія кіно Facebook актриса артист актор
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    Померла актриса Ніна Русланова