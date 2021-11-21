Померла актриса Ніна Русланова

Місцем народження, Русланової, яка виховувалась у дитячих будинках, значився Богодухів Харківської області

Зірка легендарних радянських фільмів Ніна Русланова померла у Москві у віці 75 років. Про це повідомив актор Станіслав Садальський на своїй сторінці у Facebook.

«Валерія Гущина, директор Гільдії акторів кіно Росії, зателефонувала зі страшною звісткою – померла Ніна Русланова. Що казати, не знаю. Ніночка. Друг, подруга, просто близька людина. Скільки нас пов'язувало, зараз уже не перерахувати, та й до чого», – написав артист.

Садальський також заявив, що Русланова мала «тривалу хворобу».

Точна причина смерті актриси не уточнюється. Раніше з'явилися повідомлення, що Русланова була госпіталізована після інсульту.