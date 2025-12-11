Головна Світ Політика
Польща обурена через виключення з переговорів щодо України – Politico

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Польща бореться за своє місце за столом переговорів
Варшава намагається отримати доступ до «переговорної кімнати»

Польща висловила обурення через своє виключення з мирних переговорів щодо України, які проходили в Лондоні за участю Великої Британії, Франції, Німеччини та України, незважаючи на значну підтримку Варшави Києву та її ключову роль у постачанні озброєння. Про це повідомив журналіст Politico Бартош Бжезінський.

Це вже друга подібна образлива ситуація за два місяці – раніше Варшаву не покликали на важливий мирний саміт у Женеві 23 листопада.

Для країни, яка є однією з найактивніших у ЄС щодо підтримки України, таке виключення стало болючим ударом. І націоналістичне оточення президента Кароля Навроцького не згаяло часу, звинувативши в цьому провалі ліберального прем’єр-міністра Дональда Туска, зазначає журналіст Politico Бартош Бжезінський. 

«Відсутність Польщі в Лондоні – це ще один приклад некомпетентності Дональда Туска», – обурився після зустрічі на Даунінг-стріт сенатор від націоналістичної партії «Право і справедливість» Марек Пенк, назвавши Туска «політиком другого ешелону в Євроіп».

Польща розчарована, адже вона не лише прийняла понад мільйон українських біженців і виступає важливим логістичним хабом для постачання допомоги в Україну, а й активно впливає на Європу, домагаючись її переозброєння.

Журналіст додає, що Туск також висловив певне роздратування через фактичне відсторонення Польщі від дипломатичних процесів. Після зустрічі в Женеві він попросив додати його до спільного європейського комюніке – крок, який, за словами польських коментаторів, лише підкреслив відсутність Польщі за столом переговорів. 

«Я не хочу розбурхувати емоції, але скажу прямо: не всі у Вашингтоні – і вже точно ніхто в Москві – хочуть, щоб Польща була всюди присутня», – сказав Туск і додав, що сприймає це відсторонення – очевидно, пов’язане з непохитною підтримкою України – «як комплімент».

Бжезінський стверджує, що у перші роки війни Польщу було неможливо ігнорувати. Вона відправила значну частину свого арсеналу в Україну, переконала Берлін надіслати до Києва танки Leopard і виступила незамінним логістичним центром НАТО, зокрема з авіабази поблизу міста Жешув.

Проте більша частина цього впливу зменшилася: запаси радянської зброї в Польщі вичерпані, а масштабна програма переозброєння не дозволяє країні протягом наступних років надавати допомогу іншим державам.

Тим часом Франція, Німеччина та Велика Британія обіцяють нові системи протиповітряної оборони, ракети великої дальності і, що найважливіше, готові надати війська для будь-яких майбутніх моніторингових чи миротворчих місій в Україні. Навіть якщо це лише обіцянки, Польща вже відкинула таку можливість.

Колишній президент Польщі Броніслав Коморовський та політичний союзник Туска, стверджував, що відсутність Польщі відображає геополітичні реалії, а не дипломатичну поразку.

«Лондон зібрав три найсильніші європейські країни – політично, військово та економічно – ті, що найбільше сприяють військовим зусиллям України. Польща просто слабша, і хоча Європа цінує роль Варшави, вона повинна бути відповідною до її реальної ваги», – пояснив він.

Нагадаємо, що Польща заявила про намір розширити експорт озброєння до країн ЄС, пропонуючи техніку, яку українські військові вже випробували у боях. За словами генерального директора компанії Адама Лешкевича компанія планує отримати більше іноземних контрактів на своє обладнання, включаючи переносні зенітно-ракетні комплекси та гаубиці, які пройшли бойові випробування в Україні.

Теги: Польща Україна війна переговори

