Головна Світ Політика
search button user button menu button

Норвегія оголосила про новий пакет гуманітарної допомоги Україні

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Норвегія оголосила про новий пакет гуманітарної допомоги Україні
Фінансування Норвегії йде на евакуацію та підтримку постраждалих
фото з відкритих джерел

Норвегія спрямовує фінансування на підтримку постраждалих від війни

Норвегія виділяє понад $45 млн для міжнародних та неурядових організацій, що надають гуманітарну допомогу Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу норвезького уряду.

Це фінансування доповнить 120 млн крон, які країна вже вирішила спрямувати на продовольчу безпеку в Україні.

Кошти передадуть через установи ООН, Міжнародний рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, а також норвезькі гуманітарні організації.

«Норвегія надає пріоритет наданню захисту та гуманітарної допомоги найбільш вразливим людям на лінії фронту, підтримуючи евакуацію та допомагаючи українцям, які стали внутрішньо переміщеними особами» , – йдеться в повідомленні.

Частина фінансування піде на підтримку українців, які втратили домівки через російські удари. У 2025 році загальний обсяг гуманітарної підтримки України від Норвегії становитиме близько 3 млрд норвезьких крон.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес підтвердив прихильність до суверенітету, свободи та територіальної цілісності України. Він повідомив, що його країна виділить €1млрд на придбання військового обладнання у США для використання в Україні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував заклик президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн збільшити фінансування України.

Читайте також:

Теги: Норвегія фінансування Україна гуманітарна допомога гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У самому Покровську, навколо нього, а також у Мирнограді ситуація залишається досить складною для ЗСУ
Покровський напрямок. Про перспективи найближчих днів
17 листопада, 10:40
Яку головну задачу поставив Путін?
У Росії стартувала прихована мобілізація
10 листопада, 11:01
Володимир Дудка, Олексій Бессарабов та Дмитро Штибликов перебувають у катівнях Кремля вже понад дев'ять років
«Справа диверсантів». Згадаймо українців, які вже дев'ять років перебувають у російській неволі
9 листопада, 09:45
Україна отримала гроші у межах проєктів Surge та Thrive
Україна отримала $177 млн від Світового банку: на що підуть гроші
30 жовтня, 17:46
Зеленський оцінив гру Трампа з Путіним: «Вікно відкрите» для перемовин або зброї
«Або перемовини, або…» Зеленський оцінив гру Трампа з Путіним
28 жовтня, 10:35
Війна, ймовірно, триватиме ще кілька років, оскільки обидві сторони мають можливість продовжувати боротьбу
Що вирішить долю війни в Україні: прогноз від WSJ
25 жовтня, 20:59
Вибори у США лише стартували
Україна стає частиною американських виборів-2026
25 жовтня, 20:30
Історик Ярослав Грицак розповів про ймовірні сценарії розвитку України після війни
«Путіна якось усунуть». Історик назвав сценарії завершення війни
23 жовтня, 16:36
Британія відкриває ринок для української яловичини: стартував аудит
Україна виходить на британський ринок із новим видом товару
21 жовтня, 18:53

Політика

МВФ рекомендував надати Митниці статус правоохоронного органу
МВФ рекомендував надати Митниці статус правоохоронного органу
ЄС розробляє альтернативний мирний план для України – WSJ
ЄС розробляє альтернативний мирний план для України – WSJ
«Перелік задоволення Путіна». ЄС розкритикував американський план завершення війни
«Перелік задоволення Путіна». ЄС розкритикував американський план завершення війни
Кремль зробив заяву про план США для завершення війни
Кремль зробив заяву про план США для завершення війни
«Мирний» план США. Sky News проаналізував, як Україна та ЄС нейтралізують Трампа
«Мирний» план США. Sky News проаналізував, як Україна та ЄС нейтралізують Трампа
Чехія виступила проти «мирного плану» Трампа для України
Чехія виступила проти «мирного плану» Трампа для України

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua