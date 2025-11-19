Норвегія оголосила про новий пакет гуманітарної допомоги Україні

Фінансування Норвегії йде на евакуацію та підтримку постраждалих

Норвегія спрямовує фінансування на підтримку постраждалих від війни

Норвегія виділяє понад $45 млн для міжнародних та неурядових організацій, що надають гуманітарну допомогу Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу норвезького уряду.

Це фінансування доповнить 120 млн крон, які країна вже вирішила спрямувати на продовольчу безпеку в Україні.

Кошти передадуть через установи ООН, Міжнародний рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, а також норвезькі гуманітарні організації.

«Норвегія надає пріоритет наданню захисту та гуманітарної допомоги найбільш вразливим людям на лінії фронту, підтримуючи евакуацію та допомагаючи українцям, які стали внутрішньо переміщеними особами» , – йдеться в повідомленні.

Частина фінансування піде на підтримку українців, які втратили домівки через російські удари. У 2025 році загальний обсяг гуманітарної підтримки України від Норвегії становитиме близько 3 млрд норвезьких крон.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес підтвердив прихильність до суверенітету, свободи та територіальної цілісності України. Він повідомив, що його країна виділить €1млрд на придбання військового обладнання у США для використання в Україні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував заклик президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн збільшити фінансування України.